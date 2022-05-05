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Haberler Magazin Ufuk Beydemir 7 yaşındaki çocuğun şiirini besteledi
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Ufuk Beydemir'den 7 yaşındaki minik şaire destek

'Ay Tenli Kadın' şarkısıyla adını duyuran Ufuk Beydemir, 7 yaşında şiir yazan bir çocuğa gitarıyla destek verdi. Küçük çocuğun şiirini besteleyen Beydemir, o anlarda çektiği videoyu da takipçileriyle paylaştı

Ufuk Beydemir 7 yaşındaki çocuğun şiirini besteledi
Minik şaire Ufuk Beydemir'den destek
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HABERTURK.COM

Ayşe Nalan isimli bir sosyal medya kullanıcısı, oğlunun yazdığı şiiri Twitter'dan paylaştı. Nalan'ın, "Yedi yaşındaki oğlum elinde bu şiirle geldi, şaşkınız..." notuyla yaptığı paylaşıma şarkısı Ufuk Beydemir kayıtsız kalmadı.

"ÇOK GÜZEL YAZMIŞ"

Eline gitarı alan Beydemir, küçük çocuğun şiirini besteledi. O anlarda çektiği videoyu sosyal medya hesabından yayınlayan 30 yaşındaki şarkıcı, küçük çocuğun annesine "Yedi yaşındaki oğlunuza selam ve sevgiler... Çok güzel yazmış, yazmaya devam etsin." sözleriyle seslendi.

Ufuk Beydemir'in paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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