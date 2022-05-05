Minik şaire Ufuk Beydemir'den destek 0:00 / 0:00

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Ayşe Nalan isimli bir sosyal medya kullanıcısı, oğlunun yazdığı şiiri Twitter'dan paylaştı. Nalan'ın, "Yedi yaşındaki oğlum elinde bu şiirle geldi, şaşkınız..." notuyla yaptığı paylaşıma şarkısı Ufuk Beydemir kayıtsız kalmadı.

— Ayşe Nâlân (@aysenalan) May 4, 2022

"ÇOK GÜZEL YAZMIŞ"

Eline gitarı alan Beydemir, küçük çocuğun şiirini besteledi. O anlarda çektiği videoyu sosyal medya hesabından yayınlayan 30 yaşındaki şarkıcı, küçük çocuğun annesine "Yedi yaşındaki oğlunuza selam ve sevgiler... Çok güzel yazmış, yazmaya devam etsin." sözleriyle seslendi.

Ufuk Beydemir'in paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.