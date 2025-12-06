'Ufuk Çizgisinden Öteye' için son gün 12 Aralık!

Ömer Uluç’un İstanbul Modern'deki ‘Ufuk Çizgisinden Öteye’ başlıklı sergisi, sanatçının yaratım sürecine derin bir bakış sunarken, üretimindeki dönüşüm ve çeşitliliği de gözler önüne seriyor.

Kâğıt üzerine desen ve çizimden tuval üzerine akriliğe, kolajdan heykele uzanan geniş bir yelpazeye sahip seçkide, Uluç’un kauçuk, keçe, alüminyum, akrilik levha, PVC ve polyester gibi malzemelerle ürettiği yapıtlar da yer alıyor. Küratörlüğünü Öykü Özsoy Sağnak ve Nilay Dursun, asistan küratörlüğünü ise Naz Uğurlu Benek’in üstlendiği “Ufuk Çizgisinden Öteye”, sanatçının insanlık, evren ve varoluş arasındaki karmaşık ilişkiye dair düşüncelerini aktaran yapıtlarını sunuyor. Uluç’un geleneksel sınırları aşan yaklaşımından yola çıkarak, izleyiciyi zaman ve mekân ötesi bir deneyime davet eden sergide, 1960’lardan 2010’a tarihlenen 300’ün üzerinde yapıt ziyaretçilerle buluşuyor.

Sergi 12 Aralık'ta sona erecek...

Ömer Uluç: Modern zaman seyyahı

1931 doğumlu Ömer Uluç, 1953’te Robert Kolej'den mezun olduktan sonra ABD’de mühendislik ve resim eğitimi aldı. 1951’de Nuri İyem öncülüğünde kurulan “Tavanarası Ressamları” grubunda yer alan sanatçı, 1965’te Paris ve Londra’da, 1972–1973’te ABD ve Meksika’da, 1974–1977 yılları arasında Nijerya’da ve 1982’ten 2010’daki vefatına kadar ise Paris ve İstanbul arasında yaşamını sürdürdü. Farklı coğrafyalarda yaşaması ve seyahatlerinin de etkisiyle, keskin bir ironi ve mizah anlayışıyla insanlar, hayvanlar ve doğadışı varlıklardan oluşan bir canlılar albümü yaratan Uluç, modern sanatın keşif ve araştırma ruhunu sürekli taze tutan sanatçılardandır.