        Ufuk Özkan, 11 saat süren ameliyattan çıktı

        Karaciğer yetmezliği nedeniyle acil nakil kararı verilen oyuncu Ufuk Özkan'ın, kameraman arkadaşı Salih Kıvırcık'tan yapılan, yaklaşık 11 saat süren karaciğer nakli ameliyatı başarıyla tamamlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2026 - 20:35 Güncelleme: 03.02.2026 - 21:02
        Ameliyattan çıktılar
        Uzun süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden Ufuk Özkan, 11 saat süren zorlu bir ameliyat geçirdi. Medipol Sağlık Grubu Organ Nakli Bölümü hekimleri naklin başarıyla tamamlandığını ve sanatçının durumunun iyi olduğunu duyurdu.

        Ufuk Özkan, bir süredir mücadele ettiği hastalıkta en kritik eşiği aştı. Karaciğer yetmezliği teşhisiyle tedavi gören ünlü oyuncu, Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Bölümü'nün deneyimli cerrahlarına emanet edildi. Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek liderliğindeki uzman ekip, operasyonun ardından sanatçının sağlık durumuna dair yüreklere su serpen açıklamalarda bulundu.

        GECEYİ YOĞUN BAKIMDA GEÇİRECEK

        Operasyonun planlandığı gibi başarılı ve sorunsuz şekilde geçtiğini dile getiren Prof. Dr. Onur Yaprak; “Türkiye’nin dört gözle beklediği ameliyatı bugün gerçekleştirdik. Ameliyat sırasında beklenmeyen herhangi bir komplikasyonla karşılaşmadık. Hastamız bu geceyi yoğun bakımda geçirecek. Yarın uyandırma aşamasını deneyeceğiz. Her şey yolunda giderse yüksek ihtimalle yarın ekstübe etmeyi planlıyoruz. Normal şartlarda yoğun bakımda kalış süresi bir ya da iki gün oluyor. Hastanede yatış süresi ise genellikle iki ila üç hafta arasında değişiyor” ifadelerini kullandı.

        Ufuk Özkan - Salih Kıvırcık
        Ufuk Özkan - Salih Kıvırcık

        SÜRECİ YAKINDAN TAKİP ETTİK

        Yaklaşık 3 yıldır Ufuk Özkan’ın sağlık sürecini yakından takip ettiklerini vurgulayan Prof. Yaprak; “Bu süreçte kendisinin ne kadar çok sevildiğini hem bizlere hem de ailesine ulaşan mesajlar sayesinde yakından hissettik. Ameliyat sürecinde dualarıyla yanımızda olan tüm sevenlerine teşekkür ediyoruz. Dualarını çok yakınımızda hissederek bu süreci yürüttük. Onlar da iyi ki varlar. Sevenlerinin gözü aydın olsun” şeklinde konuştu.

        AMELİYAT 11 SAAT SÜRDÜ

        Prof. Dr. Murat Dayangaç; “Tüm cerrahi ekibimizle birlikte hem verici hem de alıcı ameliyatını başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Zorlu bir ameliyattı. Yaklaşık 10–11 saat süren yorucu bir operasyon oldu. Anestezi süreci ve cerrahi aşamalarla birlikte uzun sürmesini beklediğimiz bir ameliyattı, çünkü hastamız daha önce cerrahi işlemler geçirmişti. Ancak tüm süreci son derece başarılı biçimde tamamladık ve sonuçtan oldukça mutluyuz” dedi.

        OLUMSUZLUK YOK

        Bugün planladığımız ameliyatı başarıyla gerçekleştirdiklerini dile getiren Doç. Dr. Cenk Şimşek; “Hastamızı şimdi yoğun bakıma alıyoruz. Bundan sonraki süreçte de yakın takibine devam edeceğiz. Şu an için herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

        Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan, yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Şükürler olsun, ameliyatımız başarıyla gerçekleşti. Uzun bir bekleyişin ardından bu sürece büyük bir inanç ve güvenle girdik. Çok kıymetli ve alanında uzman hocalarımızın rehberliğinde bu yola çıktık ve ameliyatımız başarıyla tamamlandı. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan, destekleriyle yanımızda olan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Ağabeyim Ufuk Özkan ve Salih Kıvırcık ameliyata pozitif, güçlü ve moralli bir şekilde girdiler. Gösterdiğiniz ilgi, moral ve yanımızda oluşunuz bu süreçte bizim için son derece kıymetliydi. Bu vesileyle Profesör Dr. Onur Yaprak’a, Profesör Dr. Murat Dayangaç’a, Organ Nakil Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Esin Gülkaya Anık’a ve Doç. Dr. Cenk Şimşek’e sonsuz teşekkür ediyorum. Ayrıca Medipol Sağlık Grubu’na, süreç boyunca gösterdikleri ilgi, özveri ve ev sahiplikleri için sonsuz teşekkür etmeyi bir borç biliyoruz.

