Ufuk Özkan’ın iyiliği yıllar sonra karşısına çıktı

Uzun süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden Ufuk Özkan, geçtiğimiz haftalarda 11 saat süren zorlu bir ameliyat geçirdi. Özkan’a, kameraman arkadaşı Salih Kıvırcık’tan yapılan karaciğer nakli operasyonu başarıyla tamamlandı.

Özkan, yaklaşık 14 yıl önce yardım ettiği bir öğrencinin, nakil sürecinde görev alan isimlerden biri olduğunu açıkladı. O dönem öğrenci olan Mahir'in, bugün organ nakillerinde kullanılan tıbbi cihazların başındaki müdür olarak karşısına çıktığını belirten Özkan, yaşadığı duyguyu şu sözlerle anlattı:

Dünyanın en güzel adamlarından bir tanesi Mahir kardeşim. Hikâyemizi zaten biliyorsunuz. 2012-2014 yılları arasında bir iyiliğimiz dokunmuş. O zamanlar Mahir öğrenciydi. Zaman geçiyor, dünya çok küçük. Ama iyiliği 'iyilik bulayım' diye yapmayacaksın. Aradan 12 sene geçiyor, bakıyorsun o çocuk senin ameliyatında kullanılan makinelerin başındaki müdür olmuş. Zamanında ayakkabı almışız, bir şeyler yapmışız. Şimdi o bana destek oluyor. Bazı şeyler gerçekten anlatılmıyor.

Özkan, paylaşımında organ bağışının önemine de dikkat çekerek çağrıda bulundu: Organ bağışı hayat kurtarır. Herkes organlarını bağışlasın. Ben bağışladım, herkes bağışlasın. Bizim ülkemizde oranlar yüzde 15'lerde, yerlerde. Olacak iş değil. Hayat kurtarmaya devam.