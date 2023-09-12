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        Haberler Dünya Uganda'da bir adam aynı günde 7 kadınla evlendi, ortak düğün yaptı

        Uganda'da bir adam aynı günde 7 kadınla evlendi, ortak düğün yaptı

        Ugandalı bir adam, aynı günde 7 kadınla evlenerek ortak düğün yaptı. Ssaalongo Nsikonenne Habib Ssezzigu adındaki adamın evlendiği kadınlardan ikisi kız kardeş. Ssezzigu, eşlerine düğün hediyesi olarak araba verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 20:12 Güncelleme: 12.09.2023 - 20:12
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        Uganda'da bir adam aynı günde 7 kadınla evlendi
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        Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Uganda'da geleneksel tedavi yöntemlerini uygulayan bir hekim olan Ssaalongo Nsikonenne Habib Ssezzigu, ülkenin Bugereka kasabasında 7 kadınla aynı anda evlendi.

        Evlendiği kadınların arasında iki de kardeş bulunan Ssezzigu, eşlerine düğün hediyesi olarak araba verdi.

        Çok sayıda davetlinin katıldığı düğün, yerel halkın da şaşkınlığına yol açtı.

        Düğünde konuşan Ssezzigu, eşlerinin kendisine bağlılığına övgüde bulunarak, gelecekte daha fazla kadınla evlenmeyi düşündüğünü söyledi.

        Ssezzigu'nun büyükbabasının 6, babasının ise 5 eşi olduğu aktarıldı.

        Damadın ülkede tek seferde en fazla kadınla evlenen kişi olduğu tahmin ediliyor.

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