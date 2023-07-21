Uğur Bilgin - İrem Uslu çiftinden yeni fotoğraf
SHOW TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'daki 'Mesut' karakteriyle büyük beğeni toplayan Uğur Bilgin ile İrem Uslu geçtiğimiz ay nişanlanmıştı. Evlilik yolunda ilerleyen çiftten yeni fotoğraf geldi
Giriş: 21.07.2023 - 09:54
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Ünlü oyuncu Uğur Bilgin geçtiğimiz ay, Sapanca'da İrem Uslu ile nişanlanmıştı.
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Uğur Bilgin, pasta keserken çekilen pozunun altına yüzük ve dua emojisiyle “27.06.2023” notunu düşmüştü.
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Evlilik yoluna giren çiftten yeni fotoğraf geldi. Uğur Bilgin, bu fotoğraflarına "Nişanlikos" notunu düştü.