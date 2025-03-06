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        Haberler Magazin Uğur Dündar'dan nostaljik paylaşım: Ah, ne güzel günlerdi onlar - Magazin haberleri

        Uğur Dündar'dan nostaljik paylaşım: Ah, ne güzel günlerdi onlar

        Uğur Dündar, Fatma Girik, Halit Kıvanç, Müjdat Gezen ve Melek Baykal ile birlikte olduğu bir fotoğrafı X hesabından paylaştı. Dündar, paylaşımına "Ah, ne güzel günlerdi onlar" notunu ekledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2025 - 20:40 Güncelleme: 06.03.2025 - 20:40
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        "Ne güzel günlerdi onlar"
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        Gazeteci Uğur Dündar, X hesabından nostaljik bir fotoğraf paylaşarak takipçilerini geçmişe götürdü. 79 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam’ın dört yapraklı yoncasından Fatma Girik ve 97 yaşında vefat eden usta gazeteci ve radyocu Halit Kıvanç’ın yanı sıra Müjdat Gezen ve Melek Baykal ile birlikte olduğu kareyi paylaşan Dündar, o karelere; "Ah, ne güzel günlerdi onlar" notunu düştü.

        Fotoğraflar: X

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        #uğur dündar
        #Fatma Girik
        #halit kıvanç
        #Müjdat Gezen
        #melek baykal
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