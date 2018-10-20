Meksika'nın ev sahipliğinde yapılacak 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda yer alacak Ampute Milli Takımı'nın teknik direktörü Uğur Özcan, kupayı Türkiye'ye getireceklerini söyledi.

Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun kamp döneminde teknik ve taktik çalıştıklarını belirterek, "Artık kamp bitti sayıyoruz. Meksika yolculuğuna doğru viraj kalmadı. Avrupa şampiyonluğu apoletimiz vardı, inşallah dünya şampiyonu apoletimiz olur, olmak zorunda." dedi.

Antrenmanların sert geçmesiyle ilgili görüşlere ilişkin Özcan, "Antrenmanlar, sert geçmek zorunda. Liberya, Kenya ve ABD gibi takımlar var. Kenya ve Liberya çok sert takımlar, dirençli olmak zorundayız. Tüm Avrupa ve dünya ülkelerinin gözü bizde. Bizden çok korkuyorlar. Şu an iki kat daha korkuyorlar, zaten korksunlar. Korksalar da korkmasalar da Türkiye'ye kupayı getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türk halkından yine destek beklediklerini kaydeden Özcan, "23 Ekim'i 24 Ekim'e bağlayan gece uçağımız var. Türk halkından güzel uğurlama bekliyoruz. O güzel uğurlamayı kupayla taçlandırmak istiyoruz." diye konuştu.

"AMPUTE FUTBOL TÜRKİYE'DEN SORULUYOR"

Ampute futbolun Türkiye'de 2003 yılında başladığını hatırlatan Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Süper ligimiz var, birinci ve ikinci liglerimiz var. Bu işe başladığımızda 16 kişi vardı. Şimdi 28 takıma ulaşan liglerimiz bulunuyor. 16 kişiyle başlayan serüvende 700-800'e çıkan sporcu potansiyelimiz var. Ampute futbol Türkiye'den soruluyor. En iyisini biz yapıyoruz. Bana da ilk teklif geldiğinde 'bir ayağımız var, onu da kırarsak ne yapacağız' tepkisini vermiştim. Kanadyenle başladım ve bırakmadım. Çok emek verdik."

Türkiye olarak ampute futboluna uluslararası alanda da destek verdiklerini anlatan Özcan, şunları kaydetti:

"Avrupa federasyonu ile iç içeyiz. Polonya ve İrlanda ile iş birliği içindeyiz. Rusya ile karşılıklı yardımlaşıyoruz. İki hafta önceki Bolu kampına Tanzanya'dan iki sporcu çağırdık, eğitim verdik. Gerekenleri gördüler ve mutlu ayrıldılar."

YILMAZ: DÜNYANIN GÖZÜ TÜRKİYE'DE

Ampute Futbol Teknik Kurul Başkanı Ahmet Yılmaz ise Avrupa şampiyonluğunun ardından beklentilerin yükseldiğine dikkati çekerek, "Dünyanın gözü Türkiye’de. Avrupa Şampiyonası Finali'ni büyük bir coşkuyla kalabalık, büyük bir kitlenin önünde yapmamız bir çığır açtı. Meksika’da da bu kitleyle karşılaşabiliriz, finalde olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa şampiyonluğuyla ampute futbolunda kapıyı araladıklarını anlatan Yılmaz, şunları söyledi:

"Dünya Kupası’nı kazanınca ampute futbolunda kapı ardına kadar açılacak, diye düşünüyorum. Aramızda konuşurken bu kapının ardına kadar açılmasının elimizde olduğunu dile getiriyoruz. Bir yere gittiğimizde teşekkür ediyorlar. Çocuklar bizleri rol model alıyor. Kitlenin sporu futbol olduğu için ampute futboluna farklı bakış açısı var. Avrupa’daki ülkeleri tanıyoruz ancak Dünya Kupası'nda mücadele edeceğimiz ekipler kapalı kutu. Avrupa ülkeleri kupaya diğerlerine göre daha yakın."

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