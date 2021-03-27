Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolİngiltereLiverpool, Uğurcan Çakır'ı izleyecek!
ABONE OL

Uğurcan Çakır'a Liverpool kancası

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool´un yakından ilgilendiği Trabzonspor´un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ı, Norveç-Türkiye maçında izlemesi için ekip göndereceği belirtildi

Liverpool, Uğurcan Çakır'ı izleyecek!
DHA

Trabzonspor´un yükselen değeri ve milli takımın da 1 numarası Uğurcan Çakır´ın taliplileri artmaya devam ediyor. Geçen sezon Avrupa´ya transferin kıyısından dönen 24 yaşındaki kaleci için İtalya ve İngiltere´den birçok kulübün takipte olduğu belirtilirken, daha öncede Uğurcan ile ilgilenen Liverpool´un bu kez daha ciddi bir şekilde bu transferi ele aldığı öğrenildi.

NORVEÇ MAÇINDA YAKIN TAKİP

İngiliz basınından yer alan haberlere göre Liverpool´un sezon sonu Uğurcan´ı kadroya katmak için çalışmalara başladığı, bu noktada da milli kalecinin performansını daha yakından takip edebilmek amacıyla da bu akşam oynanacak Norveç-Türkiye karşılaşması için bir ekip görevlendirdiği iddia edildi. Son olarak Türkiye-Hollanda karşılaşmasında iyi bir performans ortaya koyan ve bir de penaltı kurtaran 24 yaşındaki kalecinin artan performansının birçok kulübü harekete geçirdiği kaydedildi.

UĞURCAN´I İSTEYEN KESENİN AĞZINI AÇACAK

Trabzonspor yönetiminin ise Uğurcan´ın satışı konusundaki tavrı net. Geride kalan sezon sonu da Avrupa´ya transferi gündeme gelen milli kaleci için beklediği teklifleri alamayan bordo-mavili yönetim, gelen teklifleri reddetmişti. Uğurcan´ın artan performansı nedeniyle Trabzonspor yönetiminin 25-30 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli ve sonraki satışından da pay talep ettiği, gelen tekliflerin de buna göre dikkate alınacağı ifade edildi.

Trabzonspor ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Uğurcan Çakır, bu sezon yüzde 76´lık kurtarış yüzdesiyle 29 maçın 10´unda kalesini gole kapattı, toplamda 30 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Norveç Türkiye milli maçı saat kaçta hangi kanalda? SON DAKİKA: Muhtemel 11
FUTBOLYaptık, yine yaparız!
İbrahim Yıldız: Norveç, Hollanda'dan daha tehlikeli
FUTBOL"Norveç, Hollanda'dan daha tehlikeli"
Bursaspor’un genç kalecisi Ataberk Dadakdeniz sözleşmesini uzatmadı
FUTBOLSözleşmesini uzatmadı
Boupendza koronavirüse mi yakalandı? Açıklama geldi
FUTBOLKoronavirüse mi yakalandı? Açıklama geldi
Milli maç ne zaman, hangi gün? Norveç Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milli takım ilk 11
FUTBOLNorveç Türkiye maçı ne zaman?
Ahmet Nur Çebi'den önemli açıklamalar
FUTBOL"Adaletin olmadığı yerde huzur olmaz"
Erol Bulut sonrası Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi! Emre Belözoğlu ve... - Spor haberleri
FUTBOLHayalinden vazgeçmişti, işler değişti!
ÇILGIN TÜRKLER| Avrupa, Milli Takımı ve Burak Yılmaz'ı konuşuyor! HTSPOR XL
FUTBOLAvrupa, Milli Takım'ı konuşuyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim? SON DAKİKA: Erol Bulut sonrası yeni adaylar... - FB Haberleri
FUTBOLSezon sonuna dünyaca ünlü hoca!
TAHKİM! Son dakika: Galatasaray, Fatih Terim savunması belli oldu
FUTBOLGalatasaray, Tahkim'e gidiyor!