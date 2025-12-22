Uğurcan Çakır: Şampiyon olacağız
Galatasaray'da forma giyen kaleci Uğurcan Çakır, şampiyonluk yarışı hakkında konuştu; "Yarışta varız. Sezon sonu güzel olacak. İnşallah şampiyon olacağız"
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Galatasaray'da sakatlığını atlatan kaleci Uğurcan Çakır, Bebek'te objektiflere yansıdı. Şampiyonluk yarışıyla ilgili soruları yanıtlayan Çakır; "Yarışta varız. Sezon sonu güzel olacak. İnşallah şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Antalyalı milli kalecinin 30 milyon TL değerindeki otomobilinde Trabzon'un 61 plaka kodunun olması ise dikkatlerden kaçmadı.