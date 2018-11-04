Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Antalya’da hizmete giren Ukrayna Başkonsolosluğu’nun açılış törenine katıldı. Törene Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Antalya’da yaşayan Ukrayna vatandaşları ile çok sayıda davetli katıldı.



İHA'nın haberine göre, açılışta, Ukrayna geleneğine ait yerel müzikler söylendi. Cumhurbaşkanı Poroşenko Ukraynalılar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Ardından İstiklal Marşı ve Ukrayna’ya ait milli marşlar okundu. Poroşenko açılış konuşmasını yapmadan önce kendisini heyecanla bekleyen Ukraynalıları selamladı. Program öncesi ise minikler Ukrayna Cumhurbaşkanı’na ülkenin geleneksel ekmeğini takdim etti.

Burada konuşma yapan Cumhurbaşkanı Poroşenko, Türkiye’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün bozulmasına müsaade etmeyeceğini belirterek, Türkiye hükümetine teşekkürlerini iletti.

Çipli kimliklerle iki ülke arasındaki seyahatlerin kolay bir şekilde gerçekleştiğini ifade eden Poroşenko, Antalya’da açılan başkonsolosluğun Ukraynalılar için çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi.Cumhurbaşkanı Poroşenko’nun açılış konuşmasının ardından ise konsolosluğun açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından Ukraynalılarla bir araya gelen Poroşenko, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları kırmadı.

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