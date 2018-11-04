SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Antalya Ukrayna Cumhurbaşkanı
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Ukrayna Cumhurbaşkanı’na Antalya'da geleneksel karşılama

Antalya’da hizmete giren Ukrayna Başkonsolosluğu’nun açılış törenine, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko katıldı. Poroşenko, vatandaşları tarafından geleneksel müzik ve kıyafetler eşliğinde karşılandı

04.11.2018 - 17:21 | Güncelleme:

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Antalya’da hizmete giren Ukrayna Başkonsolosluğu’nun açılış törenine katıldı. Törene Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Antalya’da yaşayan Ukrayna vatandaşları ile çok sayıda davetli katıldı.

İHA'nın haberine göre, açılışta, Ukrayna geleneğine ait yerel müzikler söylendi. Cumhurbaşkanı Poroşenko Ukraynalılar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Ardından İstiklal Marşı ve Ukrayna’ya ait milli marşlar okundu. Poroşenko açılış konuşmasını yapmadan önce kendisini heyecanla bekleyen Ukraynalıları selamladı. Program öncesi ise minikler Ukrayna Cumhurbaşkanı’na ülkenin geleneksel ekmeğini takdim etti.



Burada konuşma yapan Cumhurbaşkanı Poroşenko, Türkiye’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün bozulmasına müsaade etmeyeceğini belirterek, Türkiye hükümetine teşekkürlerini iletti.



Çipli kimliklerle iki ülke arasındaki seyahatlerin kolay bir şekilde gerçekleştiğini ifade eden Poroşenko, Antalya’da açılan başkonsolosluğun Ukraynalılar için çok önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Poroşenko’nun açılış konuşmasının ardından ise konsolosluğun açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından Ukraynalılarla bir araya gelen Poroşenko, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları kırmadı.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X