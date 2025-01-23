Ukrayna'da 2 aylık bebek yaralandı

Rusya'nın 22 Ocak akşamı Ukrayna'nın Zaporijya şehrine düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 2 aylık bir bebek dâhil 26 kişi yaralandı.

Volodimir Zelenskiy X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Rus Ordusu insansız hava araçları ve füzelerle Zaporijya'nın altyapısını ve yerleşim alanlarını hedef aldı. Şu ana kadar 1 kişi hayatını kaybederken 2 aylık bir bebek dâhil olmak üzere 26 kişi de yaralandı. Saldırının ikinci dalgasında duruma müdâhale eden arama kurtarma ekiplerimiz yaralandı. Her türlü hizmetle alanda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Rusya'ya karşı daha fazla yaptırıma ihtiyacımız var" dedi.

Volodimir Zelenskiy ayrıca müttefiklerinden hava savunma sistemi ve daha fazla silah talep etti.