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        Haberler Dünya Ukrayna'da 2 aylık bebek yaralandı | Dış Haberler

        Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırısında 2 aylık bebek yaralandı

        Rusya'nın 22 Ocak akşamı Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybederken 2 aylık bir bebek dâhil 26 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 20:58 Güncelleme: 23.01.2025 - 20:58
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        Ukrayna'da 2 aylık bebek yaralandı
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        Rusya'nın 22 Ocak akşamı Ukrayna'nın Zaporijya şehrine düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken 2 aylık bir bebek dâhil 26 kişi yaralandı.

        Volodimir Zelenskiy X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Rus Ordusu insansız hava araçları ve füzelerle Zaporijya'nın altyapısını ve yerleşim alanlarını hedef aldı. Şu ana kadar 1 kişi hayatını kaybederken 2 aylık bir bebek dâhil olmak üzere 26 kişi de yaralandı. Saldırının ikinci dalgasında duruma müdâhale eden arama kurtarma ekiplerimiz yaralandı. Her türlü hizmetle alanda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Rusya'ya karşı daha fazla yaptırıma ihtiyacımız var" dedi.

        Volodimir Zelenskiy ayrıca müttefiklerinden hava savunma sistemi ve daha fazla silah talep etti.

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