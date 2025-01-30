Ukrayna'da 9 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna'da Rus saldırısı nedeniyle 9 kişi hayatını kaybetti
Rusya'nın Ukrayna'nın Sumi kentine düzenlediği saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy saldırının İran yapımı Şahit dronları ile gerçekleştirildiğini bildirdi.
Rusya'nın Ukrayna'nın Sumi şehrine düzenlediği saldırıda 9 kişi hayatını kaybederken 13 kişi de yaralandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırının İran yapımı şahit insansız hava araçları ile düzenlendiğini açıklarken "Rusya barışa zorlanmalı." dedi.
Zelenskiy tarafından paylaşılan fotoğraflarda yerleşim yerlerinin kullanılmaz hâle geldiği görüldü.
Rusya ayrıca Ukrayna'nın Herson kentine de hava saldırısı düzenlerken saldırıda 62 yaşındaki bir belediye çalışanı ağır yaralandı.