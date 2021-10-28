Sokak müzisyenleri film oldu

SON DAKİKA: Ukrayna'da Kovid-19 salgınında en yüksek vaka sayısı görüldü

Ukrayna'da vaka rekoru! 0:00 / 0:00

AA

Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte vaka sayısı 26 bin 71 ile en yüksek seviyeye çıktı.

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 151 bin 504 kişiye Kovid-19 testi yapıldı.

Son 24 saatte 26 bin 71 vakanın tespit edildiği ve 576 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, salgının başından bu yana en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

Ukrayna'da mayıstan itibaren düşüşe geçen vaka sayıları, eylülde tekrar artmaya başlamıştı.

GÜNLÜK YAKLAŞIK 291 BİN AŞIYLA EN YÜKSEK RAKAMA ULAŞILDI

Kitlesel aşı çalışmalarına 24 Şubat'ta başlanan ülkede, son 24 saatte 291 bin 985 kişiye aşı yapılarak günlük en yüksek aşılanma rakamına ulaşıldı.

Ülkede toplam aşılanan sayısı 9 milyon 576 bin 177 oldu.