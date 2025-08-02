Ukrayna'dan Rusya'ya saldırı: "Askeri hedefler vuruldu"

Rusya ve Ukrayna, ABD'nin barış müzakereleri baskısına rağmen çatışmaları sürdürüyor.

Rusya'dan yapılan açıklamada, Ukrayna’nın İHA’larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği belirtildi.

Dün yerel saatle 20.00’den bugün 04.40’a kadar toplam 112 İHA’nın hava savunma sistemlerince düşürüldüğü kaydedilen açıklamada, bu İHA’ların Rostov, Krasnodar, Voronej, Ryazan, Samara, Penza, Belgorod ve Lipetsk bölgeleri ile Azak Denizi, Karadeniz ve ilhak edilen Kırım üzerinde vurulduğu ifade edildi.

İHA saldırısında 3 kişi öldü

Rusya’daki Samara Bölge Valisi Vyaçeslav Fedorişçev, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bölgenin Novokuybışevsk kentindeki bir fabrikaya İHA saldırısı düzenlendiğini belirtti.

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Vurulan İHA parçalarının bir eve düşmesi sonucu yangın çıktığını aktaran Fedorişçev, "Saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Olay yerinde acil durum servisinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Fedorişçev, Samara şehrindeki Kurumoç Uluslararası Havalimanı’nda uçakların iniş ve kalkışlarına geçici olarak kısıtlamalar getirildiğini belirtti.

Penza Bölge Valisi Oleg Melniçenko da sosyal medya üzerinden, bölgedeki bir fabrikaya düzenlenen İHA saldırı sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Rostov Bölge Vali Vekili Yuriy Slyusar, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, İHA saldırısı sonucu bölgedeki bir fabrika çalışanının hayatını kaybettiğini duyurdu. Ryazan Bölge Valisi Pavel Malkov ise sosyal medya hesabından, vurulan İHA parçalarının bölgede bulunan bir işletmeye düştüğünü, binaların hasar görmediğini, ölü ve yaralı olmadığını aktardı. REKLAM Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Aleksandro-Kalinovo yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleri hakkında güncel bilgi paylaşıldı. Rus güçlerinin Ukrayna cephesinde pozisyonlarını güçlendirdiği belirtilen açıklamada, "Güney Askeri Grubu birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Aleksandro-Kalinovo yerleşim yerini kurtardı." ifadesine yer verildi. Ukrayna: Bazı hedefleri vurduk Ukrayna ordusu, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya’daki bazı hedeflerin vurulduğunu duyurdu. "Rusya'da bir dizi önemli tesise saldırılar düzenlendi." ifadesi kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Ukrayna savunma kuvvetleri, devletimize karşı silahlı saldırıyı destekledikleri doğrulanmış Rus hedeflerini 2 Ağustos gecesinde başarıyla vurdu."