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Ukrayna'dan tahliye talep eden öğrencilerle ilgili açıklama

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ukrayna'da öğrenim gören öğrenciler dahil talep eden vatandaşların Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye'ye getirilmek üzere tahliyelerinin devam ettiğini bildirdi

Ukrayna'dan tahliye talep eden öğrencilerle ilgili açıklama
AA

YÖK'ün sosyal medya hesabından Ukrayna'da yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yapıldı.

Ukrayna'da 24 Şubat'tan itibaren yaşanan gelişmelerin endişe ile izlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarafların aralarındaki anlaşmazlıkları insanların can ve mal kaybına sebep olan savaş ve silahlı çatışma yoluyla değil, bir araya gelerek diyalog ve müzakere yoluyla çözmelerini temenni ederiz. Ülkedeki savaş ve çatışma halinin en kısa sürede yerini barış ve huzur iklimine bırakmasını umarız. Ukrayna'da öğrenim gören öğrencilerimiz dahil talep eden vatandaşlarımızın Dışişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda ülkemize getirilmek üzere tahliyeleri devam etmektedir. Gelişmeler, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte YÖK tarafından da yakından takip edilmektedir."

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