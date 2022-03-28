Ukrayna'dan yeni 'Çernobil' uyarısı 0:00 / 0:00

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Ukrayna Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk, Rus güçlerinin Çernobil çevresinin silahlandırdığını söyledi.

Vereshchuk bu silahlandırmanın, hasar gören dördüncü reaktörünün üzerindeki koruyucu yalıtım yapılarına zarar verebileceğini belirterek tüm Avrupa'nın risk altında olduğunu söyledi.

Vereshchuk "Rus ordusunun sorumsuz ve profesyonellik dışı adımları sadece Ukrayna için değil, milyonlarca Avrupalı ​​için de ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bu nedenle BM Güvenlik Konseyi'nden Çernobil istasyonunun etrafındaki bölgeyi silahsızlandırmak için acil önlemler almasını ve Rus kuvvetlerinin eylemlerinden kaynaklı bir kazayı ortadan kaldırmak için özel bir ekip gönderilmesini talep ediyoruz" dedi.

Reuters, Vereshchuk'un iddialarını hemen doğrulayamadıklarını ancak Rusya'nın önceki açıklamalarında radyasyon sızıntısı iddialarını reddettiğini ifade etti.