Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Kırım ve Donbas'taki durumu AA'ya değerlendirdi - KİEV

AA

Kuleba, AA muhabirine, Kırım ve Donbas'taki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Stratejik olarak Donbas ve Kırım'da her gün çözüme bir adım daha yaklaştıklarını vurgulayan Kuleba, "Tek çözüm var, o da basit, Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği bölgelerden çekilmesi ve Ukrayna'nın egemenliğinin tesisi." ifadesini kullandı.

Kuleba, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine sürekli desteği için Türkiye'ye minnettar olduklarını kaydederek, "Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le bazı konuların çözümündeki gayretini takdir ediyorum, özellikle işgal altındaki Kırım Tatarlarının kaderi konusunda." diye konuştu.

Donbas krizinin çözümüne ilişkin Üçlü Temas Grubu'nda görüşmelerin kolay geçmediğini aktaran Kuleba, Ukrayna'nın çözüm için yapıcı adımlar önerdiğini ancak Rus tarafından aynı karşılığı görmediklerinin altını çizdi.

Kuleba, "Ama bu demek değil ki, biz vazgeçeceğiz. Devam etmek zorundayız çünkü hakikat, hukuk ve Türkiye gibi partnerler bizim tarafımızda. Sorunun çözümünde başarıya ulaşacağımızdan şüphem yok." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye'nin iyi bir partner olacağından şüphem yok"

Kuleba, Kırım konusunda Rusya'nın Yarımada'nın statüsünü unutturmak istediğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Ancak bunu başaramayacaklar. Ukrayna, Kırım'ın işgalden kurtulması için kapsamlı bir uluslararası mekanizma olarak Kırım Platformu'nun kurulmasını önerdi. Hatırlatmak isterim ki, 2014'te Kırım işgal edildiğinde ve Donbas'ta savaş başladığında, Normandiya Formatı ve Üçlü Temas Grubu, Donbas krizini çözmek için kuruldu ancak Kırım sorunu için bir uluslararası mekanizma kurulmadı. Biz burada tarihi bir hatayı düzeltiyoruz. Türkiye'nin bu platformda iyi bir partner olacağından şüphem yok."

- "Biden, Ukrayna dosyasını öğrenmesi gerekmeyen tarihteki ilk ABD Başkanı"

Avrupa'nın Ukrayna'ya pek çok konuda destek ve iyi bir partner olduğunu belirten Kuleba, ancak Kırım konusunda hala yapılabilecek pek çok şeyin bulunduğuna dikkati çekti.

Kuleba, Avrupa'nın daha fazla çaba göstermiş olmasını istediğini vurgulayarak, "AB ile pek çok ortamda görüşüyoruz. Mesela, AB Kırım Özel Temsilcisi pozisyonunun oluşturulduğunu görmek isteriz çünkü bu krizler, Avrupa'nın kenarında değil içinde yaşanıyor. Bu nedenle özel ihtimam gösterilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Trump yönetimi döneminde, Pompeo deklarasyonu gibi Kırım konusunda pek çok şey yapıldığını hatırlatan Kuleba, Joe Biden'ın Obama döneminde başkan yardımcılığı sırasında Ukrayna'nın Rus saldırganlığıyla mücadelesini iyi bildiğini aktardı.

Kuleba, "Eminiz ki Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırganlığı konusunda sert olacak ve Biden yönetimiyle çözüm odaklı kapsamlı bir diyaloğumuz olacak. Bu arada Biden, Ukrayna dosyasını öğrenmesi gerekmeyen tarihteki ilk ABD Başkanı çünkü zaten iyi biliyor." diye konuştu.

- "Eninde sonunda Rusya, Kırım'dan çekilecek"

Kırım'da Rusya'nın, "işgali" kabul etmeyen azınlıklara ve diğer gruplara sistematik baskı uyguladığını belirten Kuleba, Kırım'ı Ruslaştırdığını, Kırım Tatarlarının Meclisini yasakladığını, Kırımlıları Rus ordusuna aldığını ve tüm bunların uluslararası hukukun ihlali olduğunu ifade etti.

Kuleba, şunları kaydetti:

"Bizim görevimiz, Rusya'nın bunları yapmasını durdurmak ve Kırım'dan çekilmesini sağlamak. Rus yetkililerin, Kırım konusunun kapandığını ne kadar yüksek sesle söylemeleri önemli değil çünkü durum böyle değil. Eminim ki, eninde sonunda Rusya, Kırım'dan çekilecek. Ukrayna tekrar egemenliğini sağlayacak ve Kırım Tatarları asıl topraklarına dönecek."