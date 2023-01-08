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Haberler Dünya Son Dakika: Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir değişiminde 100 asker serbest bırakıldı - Haberler
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Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir değişiminde 100 asker serbest bırakıldı

Rusya ile Ukrayna arasında yeniden yapılan esir değişimi kapsamında, 50 Ukraynalı asker ile 50 Rus askerinin serbest bırakıldığı bildirildi

Son Dakika: Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir değişiminde 100 asker serbest bırakıldı - Haberler
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AA

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir değişimi sonucu 50 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığını kaydetti.

Bunun son esir takası olmayacağını vurgulayan Yermak, "Görevimiz, tüm insanlarımızın geri getirilmesidir ve bunu yerine getireceğiz." ifadesini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre de Ukrayna tarafıyla müzakere sonucunda 50 Rus askeri serbest bırakıldı.

Askerlerin bakanlığa ait uçaklarla başkent Moskova'ya ulaştırılacağı belirtilirken, gerekli tıbbi ve psikolojik desteğin sağlandığı aktarıldı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki son esir takası, 31 Aralık 2022'de yapılmıştı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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