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Ukrayna: Kremlin Belarus'u nükleer anlamda rehin aldı

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Oleksiy Danilov, Rusya'nın Belarus'ta taktik nükleer silah konuşlandırmasına ilişkin "Kremlin, Belarus'u nükleer anlamda rehin aldı" dedi.

Ukrayna: Kremlin Belarus'u nükleer anlamda rehin aldı
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AA

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Oleksiy Danilov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Belarus’ta taktik nükleer silah konuşlandıracakları açıklamasına ilişkin, "Kremlin Belarus’u nükleer anlamda rehin aldı." dedi.

Danilov, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, Putin’in bu açıklamasını Belarus’un "istikrarsızlaştırılmasına yönelik bir adım" olarak nitelendirdi.

Danilov, "(Putin'in Belarus'ta taktik nükleer silah açıklaması) Rusya ve Putin'in Belarus toplumundaki olumsuz algısını ve kamuoyunda benimsenmemesini en üst seviyeye çıkarır. Kremlin Belarus’u nükleer anlamda rehin aldı." ifadesini kullandı.

Putin, Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini belirterek, "Bunu nükleer silahların yayılmasının önlenmesiyle ilgili uluslararası yükümlülüklerimizi ihlal etmeden yapacağız." demişti.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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