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Ukrayna lideri Zelenskiy, Bahmut'un yerle bir olduğunu, Rusya kontrolü ele geçirdiğini açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, uzun süredir Bahmut şehri etrafında devam eden çatışmalar nedeniyle kentin yerle bir olduğunu söyledi, ancak ofisi, Rusya'nın kontrolü ele geçirdiği iddiasını reddetti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Bahmut muharebesinin Rusya'nın zaferiyle sonuçlandığını belirterek Wagner'i ve Rus ordusunu tebrik etti.

Ukrayna lideri Zelenskiy, Bahmut'un yerle bir olduğunu, Rusya kontrolü ele geçirdiğini açıkladı
BBC TÜRKÇE
ZelenskiyEPA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, uzun süredir Bahmut şehri etrafında devam eden çatışmalar nedeniyle kentin yerle bir olduğunu söyledi, ancak Rusya'nın kontrolü ele geçirdiği iddiasını reddetti.

G7 zirvesi için Japonya'da bulunan Zelenskiy, Ukrayna'nın doğusundaki kentin kontrolünün Ukrayna'da olup olmadığı sorusuna "Çok acı, trajedi ama Bahmut bugün sadece kalplerimizde" diye yanıt verdi.

Ofisi daha sonra bir açıklama yaparak Zelenskiy'nin şehrin düştüğünü söylemediğini ifade etti.

Ukrayna'daki savaşta etkin rol alan Rus paramiliter grubu Wagner'ın lideri Cumartesi günü bir videoda güçlerinin şehri ele geçirdiğini söylemiş, Ukraynalı yetkililer bu iddiayı reddetmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Pazar günü Bahmut'u "kurtarmaları" nedeniyle Wagner'ı ve Rus ordusunu tebrik etti.

Kremlin'in web sitesinde yayımlanan açıklamada Putin, Bahmut muharebesinin Rusya'nın zaferiyle sonuçlandığını ifade etti.

Yorumcular, Bahmut'un Moskova için çok az stratejik değeri olduğunu, ancak Ukrayna savaşının şimdiye kadarki en uzun muharebesinin ardından kentin ele geçirilmesinin Rusya için sembolik bir zafer ifade ettiğini söylüyor.

Batılı yetkililer Bahmut'ta 20.000 ila 30.000 arasında Rus askerinin öldüğünü ya da yaralandığını tahmin ediyor. Ukrayna ordusunun da ağır bir bedel ödediği belirtiliyor.

Japonya'nın Hiroşima kentindeki G7 ülkeleri toplantısında önemli müzakerelere katılan Zelenskiy'e Bahmut ile ilgili bir soru yöneltildi.

AFP haber ajansına göre Zelenski, şehrin yerle bir olduğunu ifade ederek "Hiçbir şey kalmadı. Bugün için Bahmut sadece kalplerimizde" dedi.

Büyük bir yıkıma uğrayan kentte nüfusun neredeyse tamamı kaçtı.

Zelenskiy daha önce Bahmut'u Ukrayna moralinin "kalesi" olarak nitelendirmişti.

Ukrayna, uzun süredir devam eden savaşta Rusya'nın ordusunu ve malzemelerini tüketmiş olduğunu düşünüyor.

Wagner'in kurucusu Yevgeni Prigozhin Cumartesi günü bazı savaşçılarıyla poz verirken, güçlerinin tüm şehrin kontrolünü ele geçirdiğini söyledi.

Prigozhin daha önce de güçlerinin Bahmut'u ya da büyük bir kısmını ele geçirdiklerini ancak savaşın devam ettiğini iddia etmişti.

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