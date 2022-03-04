Zelenskiy: Biz düşersek Avrupa da düşer 0:00 / 0:00

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Konuşmasının başında savaşta hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Vatandaşlarımızı anmak istiyorum. Sivil toplumu, sivil nüfusu, yetişkin, çocukları, onlarca, yüzlerce insan hayatını kaybetti. Avrupalı halklar olarak lütfen sessiz kalmayın, sokaklara çıkın ve Ukrayna'yı çabalarımızı, mücadelemizi destekleyin. Eğer biz düşersek, siz de düşersiniz. Bize sırtınızı çevirmeyin, sokağa çıkın ve mümkün olunca Ukrayna'yı destekleyin.

Eğer kazanırsak, ki kazanacağımızı düşünüyorum, buna inanıyorum; o zaman bütün demokratik dünya kazanmış olur. Bu zafer bizim özgürlüğümüzün, aydınlığın zaferi olur. Avrupa olarak çiçek açarız. Avrupa her zamankinden daha iyi bir yere gelir zaferden sonra. Yaşasın Ukrayna.

Frankfurt, Lyon, Bratislava; hepiniz Ukraynalısınız bugün, çok teşekkürler."