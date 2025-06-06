Ukrayna'nın doğusunda yaşlı ve engelli siviller tahliye ediliyor Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna'nın doğusundaki Sloviansk ve Kostiantynivka kentlerinde, yaşayan yaşlı ve engelli siviller, yerel yetkililer ve Eastern SOS ekibi tarafından güvenli bölgelere tahliye edilmeye devam ediyor

Anadolu Ajansı Giriş: 06.06.2025 - 23:47 Güncelleme: 06.06.2025 - 23:47 facebook

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