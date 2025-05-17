Ukrayna: Rusların, Sumi bölgesinde otobüse düzenlediği İHA saldırısında 9 kişi öldü
Rus ordusunun, Ukrayna'nın Sumi bölgesinde hareket halindeki otobüse insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 9 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
Giriş: 17.05.2025 - 10:54 Güncelleme: 17.05.2025 - 10:54
Sumi Bölgesi Askeri İdaresine ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun, bölgeye bağlı Bilopillya şehri yakınlarında sefer halindeki otobüse İHA ile saldırdığı belirtildi.
Rusların hedef aldığı otobüsün Sumi şehri yönüne gittiği ifade edilen açıklamada, saldırı sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı kaydedildi.
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