Ukraynalı anne aranıyor! Rezidansın önünden çocuğunu zorla götürdü!
İstanbul Sarıyer'de yaşanan olayda Ukraynalı bir anne, babasının yanında yaşayan 7 yaşındaki kızını zorla araca bindirip götürdü. O anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıkarken, annenin yakalanması için çalışma başlatıldı
Sarıyer'deki bir rezidansın önünde Katarlı Nızar R. (57) ile Ukraynalı Y.R. (39) çiftinin çocukları 7 yaşındaki D.R., anne tarafından sitenin önünden zorla araca bindirildi.
DHA'nın haberine göre polisin yaptığı çalışmada anne ve babanın boşanmadığı ve velayet davasının da olmadığı öğrenildi.
Baba Nızar R., daha öncesinde de eşinin kızını öldürmekle tehdit ettiğini belirtti. Annenin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, dün saat 18.20 sıralarında Ayazağa'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre rezidansın önünde henüz resmi boşanma süreci başlamamış Katarlı Nızar R. (57) ile Ukraynalı Y.R. (39) çiftinin çocukları 7 yaşındaki D.R., annesi tarafından zorla araca bindirilerek götürüldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından şikayetçi olan baba Nızar R.'nin ifadesine başvuruldu.
RESMİ BOŞANMA VE VELAKET DAVASI YOK
Baba Nızar R. eşiyle henüz resmi olarak boşanmadıklarını, herhangi bir velayet davasının da açılmadığını söyledi. Ayrıca baba Nızar R. çocuğunun, eşi Y.R. ile birlikte erkek bir kişi tarafından bir araca bindirilip kaçırıldığını söyledi. Daha öncesinde de eşinin kızını öldürmekle tehdit ettiğini belirtti.
EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI
Olayın ardından havalimanlarına ve sınır kapılarına çocuğun kimlik ve araç bilgileri iletildi. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamera kayıtları incelemeye alınırken, anne Y.R. ve onunla hareket ettiği değerlendirilen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.