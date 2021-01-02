Tüyleri diken diken eden olay! 0:00 / 0:00

İHA

Eskiçeşme Mahallesi’ndeki lüks bir sitedeki evde yalnız yaşayan Ukrayna uyruklu 25 yaşındaki Kristina Novytska’ya ulaşamayan annesi, komşularını aradı. Komşuları da genç kadına ulaşamayınca polise haber verildi.

Kapı çilingirle açıldığında genç kadın sandalyeye oturmuş vaziyette elleri arkadan kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde genç kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. En son 30 Aralık günü görüldüğü öğrenilen Novytska’nın ölümü ile ilgili 2 kişinin ifadesine başvurulduğu öğrenildi. Güvenlik kameraları incelemeye alındı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Novytska’nın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Öte yandan genç kadının sunucu Alp Kırşan’ın da komşusu olduğu öğrenildi. Kırşan, Novystka’nın cesedinin bulunduğu saatlerde Twitter hesabından bir paylaşım yaparak “Az önce karşı sitemizde Rus uyruklu bir kadının cesedine ulaşıldı, savcı bekleniyor.” dedi.