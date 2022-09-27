Ukraynalı modelin ölümüyle ilgili davada köpek sorusu!

Mehmet Yücel, "Ben olayın olduğu sitede güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Halen de çalışmaya devam ediyorum. Olayın olduğu gün ben vardım. Sanığın üst komşusu tarafından güvenlik noktası arandı. Balkondan birinin düştüğünü söylediler. Ben bunun üzerine koşar adımlarla olay yerine gittim. Bayan yerde yatıyordu. Başında Burak bey vardı. Ne olduğunu sorduğumda Burak bey bana kendini balkondan attığını söyledi. Sonra ambulans ve polisi aradım" dedi.

Mehmet Yücel savunmasının devamında, "Ölen bayanla sanık aynı siteye birlikte geldiler. 10 dakika sonra yukarıda belirttiğim şekilde olay yaşandı. Burak beyin bir tane siyah köpeği var. Onun haricinde başka bir köpek görmedim. Cüsseli bir köpekti. Ancak cinsini bilmiyorum" diye konuştu. Daha sonra tanığa dosyada bulunan köpeğin resmi gösterildiğinde, "Bahsettiğim köpek resimdeki köpeğe benziyordu. Ancak biraz daha cüsseli gibiydi" dedi.

"GENEL OLARAK İLİŞKİLERİ İYİYDİ"

Mahkemede sanık Burak E. ve Anzelika Srabiants´ın arkadaşı da tanık olarak dinlendi. Tanık Sinem Öztürk, "Olayın olduğu günün akşamı birlikte yemek yedik. Sanıkla Anzelika sevgiliydi. Yemek sırasında ufak tefek tartışmaları oldu ancak bunlar her sevgili arasında olabilecek tartışmalar. Sonrasında öpüşüp barıştılar. Genel olarak ilişkileri iyiydi. İlk başta Anzelika mutluydu herhangi bir problemi yoktu. Lavabodan geldikten sonra ağlamaya başladı. Ben neden ağladığını sordum. Bana sanık benimle ilgisiz kalıyor dedi. Anzelika uyuşturucu kullanıyordu. Ben buna şahit oldum. Ancak sanık Burak uyuşturucu kullanmıyordu" diye konuştu.