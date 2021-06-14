Ukraynalı modelin son anları kamerada! 0:00 / 0:00

DHA

Ukraynalı fotomodel Anzelika Srabiants'ın (33) sevgilisi Burak Ercan'la (32) birlikte yaşadıkları rezidansın balkonundan düşüp ölmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

DHA'da yer alan habere göre, görüntülerde Srabiants'ın balkon tırabzanına asılı olduğu, görüntüleri çektiği iddia edilen Ercan'ın 'Come, come' (Gel) dediği ve Ukraynalı modelin de 'Please' (Lütfen) diyerek ağladığı duyuluyor.

2 DAKİKA TRABZANDA ASILI KALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Sancaktepe'de lüks bir sitede Ukraynalı fotomodel Anzelika Srabiants'ın köpek eğitmeni sevgilisi Burak Ercan ile yaşadığı evin balkonundan düşüp, ölmesiyle ilgili görüntüler ortaya çıktı.

Cep telefonuyla çekilen 2 dakika 9 saniyelik görüntülerde, görüntüleri çektiği iddia edilen Burak Ercan'ın "Bak ben bir şey yapmıyorum. Come, come, come (gel)" dediği duyulurken, Ukraynalı model Srabiants'ın balkon tırabzanlarında asılı olduğu görülüyor. Sonrasında görüntü açısı siyaha dönüşürken, kadının ağlamaklı bir şekilde konuştuğu duyuluyor. Ukraynalı modelin "Please, please I can not please (Lütfen, lütfen yapamıyorum, lütfen)" şeklinde ağlayarak yardım istediği duyuluyor. 2 dakikalık görüntülerin sonunda ise düşme sesi duyulurken, devamında modelin sesi kesiliyor.

NE OLMUŞTU?

Sancaktepe'de Abdurrahmangazi Mahallesi'nde lüks bir sitede Ukraynalı fotomodel Anzelika Srabiants 10 Haziran'da balkondan düşerek hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin Srabiants'ın sevgilisi Burak Ercan gözaltına alındı. Ercan'ın hakimlik sorgusunda Anzelika Sraufant'ın uyuşturucu almak için M.A.'yı çağırdığını, o sırada evde ikisinin bulunduğunu ve birden Sraufant'ın kendisini balkondan aşağıya attığını iddia ettiği öğrenildi. Şüpheli Ercan'ın "Balkonda ben kendisini tutuyordum ancak ellerimden kayıp düştü. Daha önce de intihar girişiminde bulunmuştu. Defalarca kez bileklerini keserek fotoğraflar attı" şeklinde beyanda bulunduğu bilgisi edinildi.

Şüpheli Ercan "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.