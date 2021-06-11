Ukraynalı modelin feci ölümü! 0:00 / 0:00

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, Türkiye aşığı olan 33 yaşındaki Ukraynalı fotomodel Anzelika Sraufant İstanbul’da yaşıyordu.

Olay gecesi ise Sraufant, ünlülerin köpek eğitmeni olan sevgilisi Burak Ercan’la bir restorana gitti. İkili restorandaki anlarını da fotoğraflayıp sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Ukraynalı modelin, ünlülerin köpek eğitmeni olan sevgilisi Burak Ercan

Daha sonra taksiye binerek mekândan ayrılan çift, eve dönerken iddiaya göre kıskançlık tartışması yaşadı. İddiaya göre evde de devam eden tartışma sırasında Ukraynalı model, Fransız balkondan aşağı sarktı.



Bu sırada ise balkondan düşen Sraufant, feci şekilde hayatını kaybetti. İddiaya göre Burak Ercan ise balkondan sarkan genç kızı tutmak yerine cinayetle suçlanmamak için cep telefonuyla kaydetti.

Sevgilisi düşünce şok geçiren Ercan, daha sonra aşağıya inip polisleri aradı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Sraufant hayatını kaybetti. Ukraynalı modelin cenazesi Adli Tıp'a gönderildi.

TUTUKLANDI

Evde arama yapan polis bir miktar uyuşturucu bulurken sevgilisi Burak Ercan tutuklandı...