Ukraynalı modelin feci ölümü!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfa
ABONE OL

İstanbul'da feci olay! Fransız balkondan düşüp öldü

İstanbul’da yaşayan 33 yaşındaki Ukraynalı model Anzelika Sraufant, balkondan düşerek hayatını kaybetti. O sırada evde bulunan sevgilisi Burak Ercan ise tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet verdiği iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından tutuklandı...

İstanbul'da feci olay! Fransız balkondan düşüp öldü
Ukraynalı modelin feci ölümü!
0:00 / 0:00

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, Türkiye aşığı olan 33 yaşındaki Ukraynalı fotomodel Anzelika Sraufant İstanbul’da yaşıyordu.

Olay gecesi ise Sraufant, ünlülerin köpek eğitmeni olan sevgilisi Burak Ercan’la bir restorana gitti. İkili restorandaki anlarını da fotoğraflayıp sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Ukraynalı modelin, ünlülerin köpek eğitmeni olan sevgilisi Burak Ercan

Daha sonra taksiye binerek mekândan ayrılan çift, eve dönerken iddiaya göre kıskançlık tartışması yaşadı. İddiaya göre evde de devam eden tartışma sırasında Ukraynalı model, Fransız balkondan aşağı sarktı.

Bu sırada ise balkondan düşen Sraufant, feci şekilde hayatını kaybetti. İddiaya göre Burak Ercan ise balkondan sarkan genç kızı tutmak yerine cinayetle suçlanmamak için cep telefonuyla kaydetti.

Sevgilisi düşünce şok geçiren Ercan, daha sonra aşağıya inip polisleri aradı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Sraufant hayatını kaybetti. Ukraynalı modelin cenazesi Adli Tıp'a gönderildi.

TUTUKLANDI

Evde arama yapan polis bir miktar uyuşturucu bulurken sevgilisi Burak Ercan tutuklandı...

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

AÖF sınav sonuçları açıklandı! AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı
GÜNDEMAÖF sınav sonuçları açıklandı!
Lise öğrencilerine karne ve başarı belgeleri dijital ortamda verilecek
GÜNDEMMEB'den lise öğrencilerine karne açıklaması
TIR KİRALAMIŞ! Hırsızlığın bu kadarı pes dedirtti! Son dakika haberleri
GÜNDEMHırsızlığın bu kadarı pes dedirtti!
Jandarma, yasadışı ekilen 550 bin kök haşhaş ele geçirdi
GÜNDEM550 bin kök haşhaş ele geçirildi
Müzik Susmasın başvuruları ne zaman? Müzik Susmasın başvuru işlemi nasıl yapılır?
GÜNDEMMüzik Susmasın başvuruları ne zaman?
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 35 kaçak göçmen kurtarıldı
GÜNDEMDikili'de 35 kaçak göçmen kurtarıldı
Sedat Peker operasyonunda 4 kişi serbest
GÜNDEMSedat Peker operasyonunda 4 kişi serbest
Save A Dog nedir, ne demek? Save A Dog Bağışı nasıl yapılır?
GÜNDEMSave A Dog Bağışı nasıl yapılır?
Beylikdüzü’nde yasak avlanma dönemi denetimi
GÜNDEMHalde yaklaşık yarım ton su ürününe el konuldu
Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs yakalandı
GÜNDEMBakan Soylu, o saldırganın yakalandığını duyurdu