Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Cezayir'de Bir dizi temaslarda bulunmak için Cezayir'e giden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Cezayir Balıkçılık ve Deniz Ürünleri Bakanı Ahmed Badani, iki ülke arasında balıkçılık ve gemi inşa alanında ortak bir çalışma grubunun kurulmasını kararlaştırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve beraberindeki heyet, Cezayir Balıkçılık ve Deniz Ürünleri Bakanı Badani ile başkent Cezayir’de bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ve Cezayir arasında son dönemde artan ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi hedefine dikkati çeken Uraloğlu, iki ülke arasında birbirinden farklı çok sayıda kurumun bir araya gelerek ortak çalışma alanlarını keşfetmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cezayir’in 1280 kilometre uzunluğunda bir deniz kıyısı olduğu ve denizlerinde 500’den fazla balık türü ile zengin deniz mahsullerine sahip olduğuna işaret eden Uraloğlu, balığın işlenmesi, depolanması ve nakliyesi gibi konuların yatırım için son derece elverişli alanlar olduğunu ifade etti.

REKLAM ORTAK ÇALIŞMA GRUBU KURULDU Bakan Uraloğlu, Cezayir ile gemi inşa alanında da iş birliğinin önemine dikkati çekerek, “Uzun yıllar dünya ülkeleri ile bu konuda kurduğumuz iş birliklerini Cezayir’i kapsayacak şekilde genişletmeyi çok değerli görüyoruz.” dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Cezayir Balıkçılık ve Deniz Ürünleri Bakanı Ahmed Badani’nin görüşmesi sonucunda iki ülke arasında balıkçılık ve gemi inşa alanında ortak bir çalışma grubunun kurulması kararlaştırıldı.