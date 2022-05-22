Ülke genelinde kumar uygulaması: 30 gözaltı 0:00 / 0:00

DHA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca dün ülke genelinde 32 bin 381 personelin katılımıyla 'kumar, tombala ve oyun makineleri' ile 'yasa dışı bahis' uygulaması yapıldı. 18 bin 329 iş yeri ve 751 dernekte, 19 kişi gözaltına alındı, çeşitli suçlardan aranan 273 kişi yakalandı. 103 kişi hakkında adli, 328 kişi hakkında idari işlem yapılarak para cezası uygulandı. Ayrıca 64 umuma açık iş yeri ve derneğe de idari işlem yapıldı.

​Yasa dışı bahis uygulamasında ise 2 yasa dışı bahis oynatılan iş yerinde, 38 oynatan kişi hakkında 7258 Sayılı Kanun kapsamında adli işlem, 72 kişi hakkında yasa dışı bahis oynamaktan idari işlem yapılarak, para cezası uygulandı. 11 kişi gözaltına alındı, 267 kişi de yakalandı. Uygulamalarda; 10 adet bilgisayar, 4 adet yazıcı, 24 bin 86 TL para, 3 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 8 adet mermi, 1 adet kurusıkı tabanca, 26 adet oyun makinesi, 7 adet tombala makinesi, 30 gram bonzai, 210 gram metamfetamin, 55 adet captagon, 3 bin 20 adet kaçak sigara ve çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponu ile kumar oynanması için materyal ele geçirildi.