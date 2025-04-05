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        Haberler Dünya Ülkeye dönmeleri için para, uçak bileti ve otelde konaklama imkanı | Dış Haberler

        Ülkeye dönmeleri için para, uçak bileti ve otelde konaklama imkanı

        Hollanda Krallığı'nı meydana getiren dört ülkeden biri olan Karayip Denizi'ndeki Sint Maarten Adası, beyin göçüyle mücadele etmek için ülkeye dönecek vatandaşlarına nakit para, uçak bileti ve otelde konaklama imkanı sunuyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 01:20 Güncelleme: 05.04.2025 - 01:20
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        Sint Maarten Adası'nın Başbakanı Luc Mercelina, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, geri dönen ailelerin çocuk başına da 140 dolar yardım alacağını duyurdu.

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        Memleketlerine dönmek isteyen evli çiftlere 2 bin, bekarlara ise bin 100 dolar taşınma ödeneği verileceğini açıklayan Mercelina, ekonomi sınıfı uçak bileti, 6 haftalık otel konaklaması ve eşyaların taşınması için konteynerler tahsis edileceğini de kaydetti.

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        Mercelina ayrıca, hükümetin belirli durumlarda maaş bağlama seçeneği sunacağını ve ülkeye geri dönenlerin öğrenci kredilerinin bir kısmının karşılanmasına da yardımcı olacağını belirtti.

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        ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) verilerine göre, yaklaşık 43 bin nüfusu bulunan Sint Maarten Adası, 2024'te, göç oranı sıralamasında dünya genelinde 16'ncı sırada yer aldı.

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        Hükümetin sunduğu imkanların, adadan beyin göçünü engellemeye yönelik olduğu belirtiliyor.

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