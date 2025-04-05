Ülkeye dönmeleri için para, uçak bileti ve otelde konaklama imkanı
Hollanda Krallığı'nı meydana getiren dört ülkeden biri olan Karayip Denizi'ndeki Sint Maarten Adası, beyin göçüyle mücadele etmek için ülkeye dönecek vatandaşlarına nakit para, uçak bileti ve otelde konaklama imkanı sunuyor
Sint Maarten Adası'nın Başbakanı Luc Mercelina, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, geri dönen ailelerin çocuk başına da 140 dolar yardım alacağını duyurdu.
Memleketlerine dönmek isteyen evli çiftlere 2 bin, bekarlara ise bin 100 dolar taşınma ödeneği verileceğini açıklayan Mercelina, ekonomi sınıfı uçak bileti, 6 haftalık otel konaklaması ve eşyaların taşınması için konteynerler tahsis edileceğini de kaydetti.
Mercelina ayrıca, hükümetin belirli durumlarda maaş bağlama seçeneği sunacağını ve ülkeye geri dönenlerin öğrenci kredilerinin bir kısmının karşılanmasına da yardımcı olacağını belirtti.