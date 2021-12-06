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Haberler Gündem 3. Sayfa Uludağ'da zirve yürüyüşüne çıkan 3 kişi mahsur kaldı
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Uludağ'da 3 kişi mahsur kaldı: Arama çalışması başlatıldı

Bursa Uludağ'da zirve noktasına doğru yürüyüş yapan 3 kişi mahsur kaldı. Şahıslara ulaşılması için çalışma başlatıldı. Arazi araçlarıyla son telefon sinyallerinin alındığı bölgeye doğru çıkan ekiplerin, fırtına ve sis nedeniyle güçlükle hareket edebildikleri öğrenildi

Uludağ'da zirve yürüyüşüne çıkan 3 kişi mahsur kaldı
Uludağ'da zirve yürüyüşüne çıkan 3 kişi mahsur kaldı
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AA

Alınan bilgiye göre, Oteller Bölgesi'nden zirve noktasına doğru yürüyüş yapan 3 kişi, içlerinden birinin ayağının burkulması nedeniyle mahsur kaldı.

Küçük Zirve ile Büyük Zirve arasında bulunan bu kişiler, telefonla jandarmaya ulaşıp yardım istedi. AA'nın haberine göre; çalışma başlatan görevliler, telefon sinyalinden mahsur kalanların bulunduğu yeri belirledi.

Bölgeye jandarmanın yanı sıra AFAD ve bazı sivil toplum kuruluşlarından oluşan arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Mahsur kalan 3 kişiyle telefon irtibatının olduğu, ekiplerin 400-500 metre yaklaştığı, sağlıkla ilgili herhangi bir sorunlarının olmadığı öğrenildi.

ÇALIŞMA SÜRDÜRÜLÜYOR, EKİPLER GÜÇLÜKLE İLERLİYOR

Bölgede, Jandarma Arama Kurtarmanın (JAK) yanı sıra İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), AKUT Arama Kurtarma Derneği, ANDA Arama Kurtarma, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) görevlilerinden oluşan yaklaşık 50 kişi operasyona katılıyor.

Arazi aracı ATV'lerle çıkan ekiplerin, mahsur kalan Ahmet Çakırer (36), Ali Can (48) ve Ömür Büyüköztürk'ün (49) telefonlarından son sinyallerin alındığı mevkiye yaklaşmaya çalıştığı, fırtına ve sis nedeniyle güçlükle hareket edebildikleri öğrenildi.

Bu arada, m​​​​​​​ahsur kaldıkları bildirilen kişilerin, sosyal medya hesaplarından en son Uludağ'da gündüz saatlerinde olumsuz hava şartlarında karlı ve rüzgarlı havada yürüyüş yaparken çekilmiş bir video paylaştıkları görüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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