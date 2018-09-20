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İKİ YEŞİLÇAM KLASİĞİ



Bu yıl ikincisi düzenlenen 55. Ulusal Yarışma, 1965'te gerçekleştirilen 2. Antalya Festivali’nde ödüller kazanan ve Türkiye sinema tarihinde kendine sarsılmaz bir yer edinen iki filme programında yer veriyor. Festivalde En İyi İkinci Film ödülünü kazanan Atıf Yılmaz imzalı “Keşanlı Ali Destanı” 55. Ulusal Yarışma’nın açılış filmi olarak gösterilecek. Ertem Göreç’in yönettiği, Vedat Türkali’nin senaryosunu yazdığı ve 2. Antalya Festivali’nde En İyi Üçüncü Film seçilen “Karanlıkta Uyananlar” ise özel bir gösterimle sinemaseverlerle buluşacak.



ÖDÜLLER 4 EKİM'DE

Jüri üyeleri Duygu Sağıroğlu, Fatma Girik, Gülsün Karamustafa, Murathan Mungan, Hazar Ergüçlü, Onur Saylak ve Uğur Vardan, En İyi Film, Yönetmen, Erkek Oyuncu, Kadın Oyuncu ve Senaryo dallarında kazananları belirleyecek. Kazanan filmler, Türkiye’nin önde gelen sanatçılarına ait eserlerle ödüllendirilecek. 55. Ulusal Yarışma ödül töreni 4 Ekim akşamı Cahide Müzikhol’de gerçekleşecek.