Bu yıl 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Beyoğlu Sineması’nda düzenlenecek 55. Ulusal Yarışma film seçkisi açıklandı. Yarışmada geçen sene olduğu gibi bu yıl da belgesel ve kurmaca filmler bir arada yer alıyor. Genç yönetmenlerin dünya prömiyerini uluslararası festivallerde yapan filmlerinden usta isimlerin merakla beklenen son işlerine, Türkiye sinemasında farklı yönelimleri temsil eden 7 film bu yılın Ulusal Yarışma seçkisini oluşturuyor.
İşte o filmler...
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ARADA Geçtiğimiz yıl Gênco filmiyle programda yer alan Ali Kemal Çınar’ın 4. uzun metraj filmi “Di Navberê De / Arada” ne Kürtçe’yi ne de Türkçe’yi konuşup anlayabilen Osman’ın öyküsünü anlattıyor.
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İÇERDEKİLER Hüseyin Karabey’in Melih Cevdet Anday’ın aynı adlı tiyatro oyunundan uyarladığı “İçerdekiler”, Darbe döneminde mevcut iktidarın söylemine karşı bir bildiri dağıttığı gerekçesiyle gözaltına alınan bir öğretmen ile bir başkomiserin ilişkisini konu alıyor.
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NEBULA Tarık Aktaş’ın ilk filmi “Nebula” çocuk yaşta bulduğu ölü atı hatırlayan Hay'ın, adım adım madde ile canlının uyumuna, ruhun doğadaki yerine tanık olduğu yolculuğunu anlatıyor.
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PARÇALAR Rojda Akbayır’ın ikinci uzun metraj belgeseli “Parçalar”, yönetmenin kişisel tarihine ait parçalarını tamamlamak, ailesi ile yüzleşmek ve babasıyla hesaplaşmak için çıktığı bir yol ve yolculuğun hikâyesi.
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RENKSİZ RÜYA Mehmet Ali Konar’ın 29. Ankara Film Festivali’nden En İyi Film Ödülü’yle döndüğü “Hewno Bêreng / Renksiz Rüya” 90’lı yılların karanlık politik atmosferinde büyüyen Mirza’nın hikâyesini takip ediyor.
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SİBEL Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti imzalı “Sibel” yaşadığı köyün yakınlarında bir ormanda saklanmakta olan Ali’yle karşılaşan 25 yaşındaki dilsiz Sibel’in öyküsünü anlatıyor.
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YOL KENARI Tayfun Pirselimoğlu’na 37. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma En İyi Yönetmen Ödülü kazandıran alegorik distopya hikâyesi “Yol Kenarı”, uzaklarda, adı belirsiz bir kıyıda yaşanan, tanıdık bir delirme halini anlatıyor.
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İKİ YEŞİLÇAM KLASİĞİ
Bu yıl ikincisi düzenlenen 55. Ulusal Yarışma, 1965'te gerçekleştirilen 2. Antalya Festivali’nde ödüller kazanan ve Türkiye sinema tarihinde kendine sarsılmaz bir yer edinen iki filme programında yer veriyor. Festivalde En İyi İkinci Film ödülünü kazanan Atıf Yılmaz imzalı “Keşanlı Ali Destanı” 55. Ulusal Yarışma’nın açılış filmi olarak gösterilecek. Ertem Göreç’in yönettiği, Vedat Türkali’nin senaryosunu yazdığı ve 2. Antalya Festivali’nde En İyi Üçüncü Film seçilen “Karanlıkta Uyananlar” ise özel bir gösterimle sinemaseverlerle buluşacak.
ÖDÜLLER 4 EKİM'DE Jüri üyeleri Duygu Sağıroğlu, Fatma Girik, Gülsün Karamustafa, Murathan Mungan, Hazar Ergüçlü, Onur Saylak ve Uğur Vardan, En İyi Film, Yönetmen, Erkek Oyuncu, Kadın Oyuncu ve Senaryo dallarında kazananları belirleyecek. Kazanan filmler, Türkiye’nin önde gelen sanatçılarına ait eserlerle ödüllendirilecek. 55. Ulusal Yarışma ödül töreni 4 Ekim akşamı Cahide Müzikhol’de gerçekleşecek.
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