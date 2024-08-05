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        Haberler Magazin Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Onur Ödülleri; Akbağ ile Polat'ın

        Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Onur Ödülleri; Akbağ ile Polat'ın

        23 - 29 Eylül'de 31'incisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin 'Onur Ödülleri' sahipleri belli oldu  

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2024 - 10:35 Güncelleme: 05.08.2024 - 10:48
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        Onur Ödülleri; Akbağ ile Polat'ın
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        23 - 29 Eylül arasında 31'incisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin 'Onur Ödülleri'ni kimlerin alacağı belirlendi.

        Adana Büyükşehir Belediyesi ve Festival Onursal Başkanı Zeydan Karalar ve festival yürütme kurulunun kararıyla belirlenen 'Onur Ödülleri', bu yıl; 40 yılı aşkın süren oyunculuk kariyerinde sinemamızın unutulmaz güçlü kadın karakterlerine incelikle hayat vermiş oyuncu Demet Akbağ’a ve klasikleşmiş birçok filmdeki tutkulu ve cesur oyunculuğuyla hafızalarımıza kazınmış olan Uğur Polat’a verilecek.

        31'inci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin 'Onur Ödülleri', 26 Eylül Perşembe akşamı düzenlenecek özel bir gecede sunulacak.

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        #altın koza
        #demet akbağ
        #Uğur Polat
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