Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nde görkemli eserler sahnelenecek

Türkiye’nin en donanımlı ve sahne teknolojilerine sahip Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali’yle dünya çapında prodüksiyonlara ev sahipliği yapacak. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, AKM'de Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilecek görkemli 'Gala Konseri' ile kapılarını sanatseverlere açacak.

Festivalin açılış konserinde, ünlü Bulgar orkestra şefi Nayden Todorov yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, dünya çapında ün kazanmış konuk solistlerle aynı sahneyi paylaşacak. Güney Kore’den bariton Sung-Hwan Damien Park ve Çin Halk Cumhuriyeti’nden bas Li Huanhong, gecede seyircilere müzik ziyafeti sunacak.

Festivalin koordinatörü opera sanatçısı Nejat Işık Belen, Habertürk’e verdiği röportajda festivalle ilgili açıklamalarda bulundu.

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GALA KONSERİ (10 Mayıs saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu)

Gala Konser’de ayrıca Devlet Opera ve Balesi’nin değerli solist sanatçıları Asude Karayavuz, Perihan Nayır Artan, Nazlı Deniz Süren, Efe Kışlalı ve Erdem Erdoğan sahne alacak. Konser programı, Verdi, Donizetti, Rossini, Bellini, Mascagni ve Puccini gibi opera tarihinin büyük bestecilerinden seçilen eserlerin en etkileyici aryaları, düetleri ve orkestral bölümlerinden oluşuyor.

'GİLGAMEŞ OPERASI'NIN DÜNYA PRÖMİYERİ YAPILACAK (17 Mayıs ve 20 Mayıs saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu) İstanbul Devlet Opera ve Balesi, festival kapsamında Ahmed Adnan Saygun’un başyapıtı Gilgameş operasını sahneye taşıyor. Antik Mezopotamya mitolojisinin ölümsüz kahramanı Sümer Kralı Gılgamış’ın hikâyelerinden esinlenen eser; ölüm, dostluk, sevgi ve düşmanlık gibi evrensel temaları operanın güçlü diliyle seyirciyle buluşturuyor. REKLAM Bestesi ve librettosu Ahmed Adnan Saygun’a ait olan eser, ilk kez sahnelenerek dünya prömiyerini gerçekleştiriyor. Orkestra şefliğini Gürer Aykal ve İbrahim Yazıcı’nın üstlendiği yapıtın rejisörlüğünü Caner Akın, koro şefliğini ise Volkan Akkoç yapıyor.Gilgameş, binlerce yıllık bir destanın sahnede yeniden hayat bulduğu, tarihsel ve sanatsal açıdan özel bir opera deneyimi sunuyor. YETENEK HER YERDE GENÇ YETENEK TARAMASI (19 Mayıs saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonu) AKM Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek 'Bütün Umudum Gençliktedir' konseri; Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın anlam ve önemine uygun olarak geleceğin sanatçıları olma yolunda ilerleyen genç yetenekleri sahneye taşıyacak. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün sanatla ilgilenen gençlerin hayallerine ulaşmasına ve sanatlarını geliştirmelerine olanak sağlayan projelerinden biri olan ve 2024 Aralık ayında Şırnak’ta başlatılarak ülkemizin birçok şehrinde “Opera ve Bale Her Yerde” mottosuyla düzenlenen 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali çerçevesinde yapılan 'Yetenek Her Yerde Genç Yetenek Taraması'na katılan gençleri seyirci ile buluşturacak.

Solistler; Arjin Belge, Sılanur Özevin, Ada Ulucan, Keman Duru Önhon, Viyolonsel İdil Bursa, Bağlama Efecan Hasar, Piyano Nehir Akkaş, Fikret Uçar ve İbrahim Yazıcı sahnede olacak. REKLAM 'SULTANS OF THE OPERA' ( 22 Mayıs saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonu) Timur, Sultan Bayezid, Sufi Derviş ve Moğol karakterleriyle sahnelenen eserde Türkiye, İtalya ve Moğolistan’dan katılan seçkin solistler yer alacak. Doğu ve Batı barok müziğinin buluştuğu gecede, rebabdan teorbaya, kanundan neye uzanan geleneksel ve klasik enstrümanlarla farklı kültürlerin sesleri sahnede yankılanacak. 'ELEKTRA' ( 29 Mayıs Saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu) Uluslararası alanda büyük saygınlığa sahip Sofya Opera ve Balesi, Richard Strauss’un sarsıcı başyapıtı 'Elektra' ile İstanbul’a geliyor. Yunan mitolojisinin güçlü trajedisini sahneye taşıyan eser, usta rejisör Plamen Kartaloff imzasıyla sahneleniyor. Hofmannsthal’ın librettoya döktüğü bu unutulmaz hikâyede 'Elektra’nın intikam arzusu, müzikle birleşerek seyircileri derinden sarsacak. Orkestra şefliğini Evan-Alexis Christ’in üstlendiği prodüksiyon, etkileyici sesler ve görkemli sahneleme ile sahnede hayat buluyor. Elektra; Mitolojinin karanlık yüzüyle, müziğin en güçlü anlatımını buluşturuyor.

REKLAM 'DELİRİYUM'UN DÜNYA PRÖMİYERİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK (30 Mayıs saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonu) 29 Mayıs’ta sahnelenecek olan 'Deliriyum'; seyircileri; çağdaş insanın zihinsel derinliklerine sürükleyen cesur ve sarsıcı bir dans anlatısıyla dünya Prömiyerini yapıyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi ve Modern Dans Topluluğu İstanbul tarafından sahneye taşınan bu özgün yapıt, koreograf Canberk Yıldız’ın imzasını taşıyor. Yıldız, modern toplumun görünmez akıl sağlığı krizini, bir akıl hastanesi metaforu üzerinden ele alıyor. Eser, çağdaş tıpta deliliği tanımlamak için kullanılan ve bilinç bulanıklığından şizofreniye uzanan geniş bir süreci kapsayan 'Deliriyum' kavramından esinleniyor. Yıldız, anskiyete, bağımlılık, yeme bozuklukları gibi günümüzde giderek daha fazla normalleşen ama toplumsal yapıda derin yaralar açan ruhsal durumları sahneye taşıyor. Eser, bu sorunları bireylerin bedensel ve duygusal dönüşümleri üzerinden anlatırken, dansı bir araştırma alanı olarak kullanıyor. REKLAM Koreograf Canberk Yıldız, modern dansın sınırlarını zorlayarak “düşünen insan” Homo Sapiens’in, toplumsal ve psikolojik baskılar altında başka bir insan biçimine evrilmesini dansın diliyle sorguluyor.

'ANNA KARENİNA' (1 Mayıs ve 1 Haziran saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu) Dünyaca ünlü Rus yazar Lev Tolstoy’un ölümsüz eseri Anna Karenina, Boris Eifman’ın çarpıcı koreografisi ve Pyotr Ilyich Tchaikovsky’nin müziğiyle İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) seyirci karşısına çıkıyor. 19'uncu yüzyıl Rus aristokrasisinin iç yüzünü ve bireyin ruhsal çatışmalarını büyük bir derinlikle işleyen bu unutulmaz hikâye, St. Petersburg Eifman Balesi tarafından dansın güçlü diliyle yeniden hayat buluyor. Sadakat, tutku, yasak aşk ve kıskançlık arasında sıkışıp kalan Anna’nın trajik öyküsü, sahnede hem görsel hem duygusal bir fırtına yaratıyor. Boris Eifman’ın yenilikçi koreografi anlayışıyla klasik ve çağdaş baleyi bir araya getiren bu prodüksiyon, yalnızca Rus edebiyatının değil, sahne sanatlarının da en etkileyici aşk anlatılarından birine dönüşüyor. Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) sahnelenecek bu büyüleyici eser, hem Tolstoy’un derin psikolojik anlatısını hem de Tchaikovsky’nin duygusal yoğunluğunu bale sanatıyla bütünleştiriyor.

REKLAM 'RUS HAMLET' (; 2 - 3 Haziran saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu) Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, 2 - 3 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu’nda sahnelenecek 'Rus Hamlet' balesiyle sona erecek. Festivalin kapanışında sahne alacak olan St. Petersburg Eifman Balesi, dünyaca ünlü Rus koreograf Boris Eifman’ın imzasını taşıyan bu özel yapıtla İstanbul seyircisiyle buluşacak. 'Rus Hamlet', Rus tarihinin en tartışmalı figürlerinden biri olan Prens I. Pavel’in yaşamından ilhamla oluşturuldu. William Shakespeare’in efsanevi karakteri Hamlet ile I. Pavel arasındaki çarpıcı benzerlikten hareketle kurgulanan eser, Ludwig van Beethoven ve Gustav Mahler’in müzikleri eşliğinde sahneye taşınıyor. Güçlü anlatımı ve çarpıcı koreografisiyle öne çıkan eser, seyircilere psikolojik derinliği yüksek bir sahne deneyimi sunuyor. Bugüne kadar ABD, Fransa, İtalya, Almanya, Avusturya, Çin, Güney Kore ve Arjantin gibi pek çok ülkede büyük başarılarla sahnelenen “Rus Hamlet”, uluslararası sanat çevrelerinde geniş yankı uyandırdı.

Nejat Işık Belen Kimdir? 1978'de Ankara'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Opera bölümünü Murat Göksu ve Doç. Pekin Kırgız ile çalışarak okul ikincisi olarak tamamladı. Dr. Nejat Eczacıbaşı Vakfı bursu ile İtalya'nın L'Aquila şehrinde Alfredo Casella Konservatuvarı'nda Opera Şarkıcılığı Master Programını tamamladı. 2002 ve 2003 yıllarında Salzburg Mozarteum'da Elio Battaglia ve Grace Bumbry, 2005 yılında Roma'da Accademia Nazionale di Santa Cecilia' nın Opera Studyosu 'nda Renata Scotto, Silvana Bazzoni Bartoli ve Cesare Scarton ve 2006 - 2007 arasında Teatro Marrucino Chieti'nin Opera Studyosu'nda Aleksandra Lazic ile şan çalışmalarına devam etti.Sahip olduğu ödüller: 2002 İstanbul Siemens Ulusal Şarkı Yarışmasında ikincilik ödülü 2003 Atina- Yunanistan Uluslararası Maria Callas Grand Prixde opera dalında üçüncülük ödülü 2003 Ankara yapılan Ulusal Genç Sesler Şarkı Yarışmasında birincilik ödülü 2006 Cesena-İtalya Concorso Primo Palcoscenico 2007 Filignano-İtalya Uluslararası X. Mario Lanza Şan Yarışması Katia Ricciarelli özel ödülü. 2007 Napoli - İtalya kendinde düzenlenen Ritorna Vincitor Uluslararası Şan Yarışmasında Mansiyon Ödülü. 2001 yılında Ankara'da, H.Ü. Devlet Konservatuvarı'nda sahnelenen, W.A. Mozart'ın Sihirli Flüt operasında Papageno rolü ile ilk sahne performansını gercekleştirdi. Salzburg Mozarteum ve Festspiele ortak projesi olan Hugo Wolf yılında, Elio Battaglia yönetiminde Hugo Wolf'un Manuel Vegena operasında Carlos rolünü yorumladı. 2005 yılında Roma'da , Rengim Gökmen yönetiminde M. De FALLA'nın El Retablo di Maese Pedro adlı eserinde Don Chishiotte partisini seslendirdi. Sahne üzerinde yorumladığı başlıca roller: W.A.Mozart'ın Figaro'nun Düğünü operasında Kont ve Bartolo, W.A.Mozart'ın Don Giovanni operasında Leporello ,W. A. Mozart'ın Cosi fan tutte operasında Guglielmo, G.Bizet'nin Carmen operasında Escamillio, G.Verdi'nin Rigoletto operasında Marullo, Monterone ve Rigoletto, D. Cimarosa'nın Il Matrimonio Segreto operasında Kont Robinson, T. Traetta'nın Il Cavaliere Errante operasında Stordilano, G.Rossini'nin Sevil Berberi operasında Don Bartolo ve Figaro,A. Salieri'nin Prima la musica poi le parole operasında Il Poeta ve Il Maestro, G. Puccini'nin La Boheme operasında Marcello, G. Donizetti'nin Lucia di Lammermoore operasında Enrico ,G. Verdi'nin La Traviata operasında Barone ve Giorgio Germont, G. Rossini 'nin La Cenerentola operasında Alidoro ve Don Magnifico, L. Bernstein'ın Candide eserinde Pangloss ve Martin, Gounod'nun Romeo et Juliette eserinde Paris, G. Puccini'nin Tosca eserinde Scarpia ve Angelotti, G. Verdi'nin Aida eserinde Amonasro rollerini başlıcalarıdır. Seslendirdiği Oratoryolar: Brahms'ın Ein Deutches Requiem eserinde Bariton solo, L. Van Beethoven 9. Senfoni Bariton solo, G. Rossini Petite Messe Solennelle Bas solo, W. A. Mozart Requiem Bas solo, A. Vivaldi Dixit Dominus Bas solo başlıcalarıdır.