Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Uluslararası suç örgütüne 2 ilde eş zamanlı operasyon: 9 gözaltı

        Uluslararası suç örgütüne 2 ilde eş zamanlı operasyon: 9 gözaltı

        Kırmızı bültenle aranan ve yurt dışında olduğu değerlendirilen örgüt liderine bağlı faaliyet yürüyen suç şebekesine yönelik 2 ilde operasyon düzenlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 09:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suç örgütüne operasyon: 9 gözaltı

        Kırmızı bültenle aranan ve yurtdışında olduğu değerlendirilen örgüt liderine bağlı faaliyet yürüyen suç şebekesine yönelik 2 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda silah takip cihazları ve çok sayıda GSM hattı ele geçirildi

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uluslararası faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Liderliğini kırmızı bültenle aranan ve yurtdışında olduğu bilinen 1 şüphelinin yaptığı suç örgütünün, 15 Ocak 2026'da Kağıthane’de meydana gelen kasten öldürme olayıyla bağlantılı olduğu tespit edildi.

        İSTANBUL VE BURSA'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON

        Operasyonda İstanbul ve Bursa’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 110 adet takip cihazı, 55 adet yabancı GSM hattı ile 100 bin lira nakit para ele geçirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Öğretmen baba ve kızı, karbonmonoksit gazından zehirlenip öldü

        Ankara'da matematik öğretmeni Aydın Ertürk ile zihinsel engelli kızı Deren Ertürk (18) evde karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hamaney'in son görüntüsü paylaşıldı
        Hamaney'in son görüntüsü paylaşıldı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        WSJ: ABD Orta Doğu'ya 10 bin ek asker gönderebilir
        WSJ: ABD Orta Doğu'ya 10 bin ek asker gönderebilir
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD Başkanı İran'ın enerji tesislerine saldırıyı erteledi
        ABD Başkanı İran'ın enerji tesislerine saldırıyı erteledi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Trump’ın imzası dolara giriyor
        Trump’ın imzası dolara giriyor
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Eğlence mekanına silahlı saldırı! 2 ölü, 3 yaralı
        Eğlence mekanına silahlı saldırı! 2 ölü, 3 yaralı
        Ünlülerin final sevinci
        Ünlülerin final sevinci
        Park kavgasıyla başladı... Camideki cinayette karar açıklandı!
        Park kavgasıyla başladı... Camideki cinayette karar açıklandı!
        Bebeklerinin cinsiyetini açıkladılar
        Bebeklerinin cinsiyetini açıkladılar
        İşçi ve memurlukta devamsızlığa dikkat
        İşçi ve memurlukta devamsızlığa dikkat
        "Bitmesi gerekiyordu"
        "Bitmesi gerekiyordu"
        Günde kaç litre su içmek gerekiyor?
        Günde kaç litre su içmek gerekiyor?
        Kaç tane mavi nokta görüyorsunuz?
        Kaç tane mavi nokta görüyorsunuz?