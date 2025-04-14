Uluslararası Tour Of Mersin sona erdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl 7’ncisini düzenlediği ve dünyanın pek çok ülkesinden sporcuların katılımıyla uluslararası arenada büyük yankı uyandıran ‘Uluslararası Tour of Mersin’ bisiklet yarışı, 4 gün süren kıyasıya rekabetin ardından sona erdi. Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan 124.2 kilometrelik final etabında sporcular; İsmet İnönü, Adnan Menderes Bulvarı, Mersin İdman Yurdu Meydanı ve Babil Kavşağı gibi önemli noktalardan geçerek Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda turlarını tamamladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’ndan sonra en önemli organizasyon olarak değerlendirilen yarışta 6 kıta ve 33 ülkeden toplam 25 takım yer aldı. 145’i yabancı, 28’i Türk olmak üzere toplam 173 sporcunun yer aldığı yarışta, 4 gün boyunca 13 ilçede yaklaşık 450 kilometre pedal çeviren sporcular, gerçekleştirilen ödül töreni ile madalya ve kupalarına kavuştu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de törene katılarak kupa takdiminde bulundu.

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4 GÜN SÜREN MÜCADELEDE ŞAMPİYONLAR BELLİ OLDU Final etabında Polonyalı sporcu Yakub Narecko birinci olurken, Polonyalı Tomazs Budzinski ikinci, Milklas Maekeleise, üçüncü oldu. 4 gün boyunca yarışı en kısa sürede tamamlayan Genel Klasman birincisi Stefan De Bold sarı mayoya sahip olurken, sporcuya kupasını Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer takdim etti. Seçer, Mersin Vali Yardımcısı Ahmet Gazi Kaya ve Bisiklet Federasyon Başkanı Emin Müftüoğlu ile beraber ‘7’nci Uluslararası Tour Of Mersin’ Bisiklet Turu’nda dört günün en iyi takımı seçilen Malezyalı Terenganu Cycling Takımı’na da kupalarını takdim etti. En iyi tırmanışçıya verilen kırmızı mayonun sahibi Michal Schuran’a kupasını CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, 25 yaş altı bütün etaplarda gösterdiği performansla en iyi olana verilen beyaz mayonun sahibi Bálint Feldhoffe’a kupasını Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok takdim etti. Mavi mayonun sahibi Mahayla Stoliç’e kupasını Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız’ın elinden aldı. REKLAM Büyükşehir’in birimleriyle sahada koordineli bir şekilde çalıştığı organizasyonda üretici kadın stantları da yer alırken, Büyükşehir Belediyesi Bandosu’nun konseri ile vatandaşlar keyifli dakikalar geçirdi.

BAŞKAN SEÇER: MERSİN BİR HUZUR, KARDEŞLİK, BİRLİK, BERABERLİK KENTİ Sporcuların 4 gün boyunca centilmence bir yarış sergilediklerini belirterek konuşmasına başlayan Başkan Seçer, “Bütün sporcuları kutluyorum. Tüm dünya Mersin’de buluştu. 6 kıtadan 33 ülkeden 173 sporcu Anamur’dan başladılar ve 448,5 kilometrelik parkurda 13 ilçemizi geçerek turu tamamladı. Hava çok güzeldi 4 gündür, ortam da son derece güzeldi. Bu yaptığımız organizasyon dünya barışına bir katkıdır. Eğer 33 ülkeden 173 sporcu burada bir araya gelmişse, milliyet farkı olmadan bir yarış içerisine girmişse, fairplay kuralları çerçevesinde bu muazzam bir durumdur, dünya barışına katkı demektir. Spor onun için çok önemli, bizi bir araya getiriyor” dedi. Mersin’in sporun her branşı için uygun altyapısı olduğunu ifade eden Seçer, “2013 yılında yapılan Akdeniz Oyunları’nda buraya çok değerli tesisler kazandırıldı ve bugün biz onları kullanıyoruz. Mersin’in coğrafyası, iklimi, tarihi zenginlikleri, doğal güzellikleri, her şeyi farklı branşlarda uluslararası müsabakalara, turnuvalara muazzam bir imkan hazırlıyor” diye konuştu. REKLAM

"MERSİN EUROVELO’YA DAHİL OLACAK" Mersin’in Avrupa Bisiklet Ağı’na da (EuroVelo) başvuru yaptığını söyleyen Seçer, “Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı muazzam bir kültür rotasıdır. Dünyaya Mersin’i böyle tanıtabiliriz. 3 yıldır takip ediyoruz, sonuna geldik, kabul edildik gibi düşünüyoruz. Mersin’de rotaya alındığı zaman bisiklet sporuna ilgi gösteren insanların buradaki rotadan da geçme imkanı olacak. Bu da Mersin’in dünyaya tanıtımına muazzam bir katkı sunacak” ifadelerine yer verdi. Mersinlileri bisiklet kullanımına teşvik etmek için birçok hizmet sunduklarını söyleyen Seçer, 118 otobüste bisiklet aparatının olduğunu da ifade etti.