YASA TEPKİ ÇEKTİ



Son dönemde Teksas eyaletinde çıkan kürtaj yasası büyük tepki çekti. Yasanın yürürlüğe girmesiyle, Texas'ta 6 haftayı geçmiş bir gebeliğe son veren ya da buna yardımcı olan herkes hakkında dava açılabilecek. Altı haftalık bu süre birçok kadın için hamileliğinin fark edilmesi zor olduğundan bu yasa ile eyalet sınırları içinde kürtaj yasaklanmış olacak.



Kadın hakları grupları Yüksek Mahkeme'ye yaptıkları başvuruda yasanın yürütmesinin durdurulmasını talep etti fakat mahkeme dörde karşı beş oyla bu kararı almayı reddetti. ABD Başkanı Joe Biden de Texas'ta kürtajı büyük oranda yasaklayan yasanın yürütmesinin Yüksek Mahkeme tarafından durdurulmamasına tepki gösterdi. Biden, mahkemenin tavrı için "Anayasal haklara görülmemiş bir saldırı!" dedi ve kürtaj hakkı konusunda "top yekün mücadele" sözü verdi. ABD Adalet Bakanlığı da 10 gün önce bu yasaya karşı kamu davası açtı.