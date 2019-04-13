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Dünya'da "sıfır atık" hareketinin öncülüğünü yapmasıyla tanınan, 26 dile çevrilen "Zero Waste Home" kitabının yazarı Bea Johnson, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile İstanbul'da gerçekleştirdiği görüşmenin fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.
EN ÇOK SATAN KİTAPLAR ARASINDA
AA'nın haberine göre Johnson, sıfır atığın nasıl uygulanabileceği konusundaki ipuçları ve evde çöp çıkarmadan nasıl yaşanabileceğini ve bunun ailesine etkilerine ilişkin verdiği mesajlar ve yaptığı çalışmalarla dünyada sıfır atık öncüsü ve "Sıfır atık yaşam tarzı hareketinin anası" olarak gösteriliyor. Ayrıca Johnson'un bu konuda yazdığı ve 26 dile çevrilen "Zero Waste Home", dünyada en çok satan kitaplar arasında yer aldı.
'UMARIM DİĞER FIRST LADY'LERE İLHAM VERİR'
İstanbul'da Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği'nce (TOGEM-DER) sıfır atık projesine destek amacıyla geçen günlerde organize edilen "Cemre Çarşısı" etkinliğinde Emine Erdoğan ile tanışan Johnson, bu buluşmaya ilişkin fotoğrafları Instagram hesabı üzerinden paylaştı. Paylaşımının altına yaptığı yorumda ise Emine Erdoğan ile tanışmaktan onur duyduğunu belirten Johnson, Emine Erdoğan'ın ülkesini sıfır atığa teşvik ettiğini anlattı. Johnson, "Umarım Emine Erdoğan'ın yaptıkları, dünyadaki diğer 'first lady'lere de ilham verir." ifadelerini kullandı.
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