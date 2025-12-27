Ümit Besen: Yeni bir haber değil

Ümit Besen, kızı Ezgi Besen hakkında yapılan, "Ümit Besen'in kızı Ezgi Besen meslek hayatında yeni bir sayfa açtı. Hukuk alanında uzun yıllardır çalışmalarını sürdüren Ezgi Besen Edirne Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde üye hâkim olarak görevlendirildi" haberine ilişkin olarak açıklamada bulundu.

Ümit Besen, şu açıklamayı yayınladı: Sosyal medyada viral olmuş, yeni bir haber değil. Kızım Ezgi İstanbul Üniversitesi'nden mezun olup bir süre avukatlık yaptı, 8 yıldır da hâkim olarak görev yapıyor, güzel yorumlar için teşekkür ederim.

Ümit Besen, sözlerinin devamında; "Canım kızım seninle gurur duyuyorum. Senin bu uğurda nasıl çalıştığını biliyorum, hassasiyetine, görevini en iyi şekilde yürüttüğüne şahit oldum, adil karar vermek için ince dokuyup sık elersin, insanları iyi dinler, titiz araştırma yaparsın. Vicdanın rahat, karakterin sağlam, kökün sağlam, vatanını bayrağını baş tacı etmiş uğrunda ölecek 7 ceddin çocuğusun. Ne mutlu bana seninle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.