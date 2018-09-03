Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanda Ümit Milli Takım, yeni teknik direktörü Vedat İnceefe yönetimindeki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Çalışma öncesinde Vedat İnceefe, oyunculardan Orkan Çınar ile saha kenarında bir süre özel olarak görüştü.

Ay-yıldızlı ekibin idmanında izinli olan Mert Yılmaz ve Adil Demirbağ yer almadı. İki oyuncunun da akşam kampa katılacağı belirtildi.

Ümit milliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Türkiye, 6. Grup'ta, 7 Eylül Cuma günü saat 19.00'da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni konuk edip, 11 Eylül Salı günü de Helsingborg kentindeki Olympia Stadı'nda TSİ 19.30'da İsveç'le karşı karşıya gelecek.

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