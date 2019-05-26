Ümit Milli Futbol Takımı toplanıyor

2021 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'ta yer alan Ümit Milli Takım, Arnavutluk ve Kosova'yla oynayacağı maçlar için yarın İstanbul'da toplanarak, hazırlıklarına başlayacak.

Teknik direktör Vedat İnceefe yönetimindeki milliler, öğle saatlerinde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelecek, ilk çalışmasını akşam yapacak.

Milliler, gruptaki ikinci maçında 7 Haziran Cuma günü Arnavutluk'u saat 20.30'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda konuk edecek. Ümit Milli Takım, 11 Haziran Salı günü ise Kosova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Başkent Priştine'deki Fadıl Vokri Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.

Türk Milli Takımı, 3. Grup'ta İngiltere, Avusturya, Kosova, Arnavutluk ve Andorra ile yer alırken, ilk maçında deplasmanda Arnavutluk'u 2-1 yenmişti.