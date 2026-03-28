Ümit Milliler'de Hırvatistan mesaisi!

Ayşe Tokyaz'ın katilinin yargılandığı Ejegül davasında tanık: Düşmeden önce 'yeter yeter' diye bağırıyordu

İSTANBUL'da üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın (22) ölümüne ilişkin tutuklanan Cemil Koç'un (38), Diyarbakır'da birlikte yaşadığı Ejegül Ovezova'nın (29) ölümüne ilişkin yargılandığı davada tanık olarak dinlenen zemin kattaki komşusu Y.F. "Bayağı yüksek sesli bir tartışmaydı. Ben de tartışma dışardan olay oluyor diye balkona gittim, tam o sırada Ejegül tam önüme düştü. Düşmeden önce 'yeter yeter' diye bağırıyordu. Kendisi mi atladı biri mi attı bilmiyorum" dedi.