STAT: Recep Tayip Erdoğan
HAKEMLER: Danilo Grujic , Dragan Bogicevic , Oliver Petrovic
TÜRKİYE: Muhammed , Adil, Merih, Dorukhan, Barış (Orkan dk. 63 ), Eslem (Ahmed İldiz dk. 70 ), Melih, Deniz, Abdürrahim, Muhayer (Umut dk. 83), Berkay
YEDEKLER: Uğurcan, Mert, Duhan, Kubilay
TEKNİK DİREKTÖR: Vedat İnceefe
GÜNEY KIBRIS RUM KESİMİ: Pareskevas , Karo , Kyprianou , Papagergiou (İlia dk. 71 ), Panagi (Spolijaric dk. 62 ), Charalampous (Zachariou dk. 76 ), Pittas , Artymatas , Kyriakou , Hadjipaschalis , Soteriou
YEDEKLER: Demetriou, Korrea, Michailidis, Psaltis
TEKNİK DİREKTÖR: Nicos Andronicou
GOLLER: Adil Demirbağ (dk. 3), Orkan Çınar (dk. 76, dk. 81), Hadjipaschalis (dk. 88 k.k.) (Türkiye)
SARI KARTLAR: Adil Demirbağ, Berkay Özcan, Merih Demiral (Türkiye), Kyriakou, Pittas, Artymatas (Güney Kıbrıs Rum Kesimi)
MAÇIN DAKİKALARI
3. dakikada Dorukhan Toköz’ün sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Merih Demiral’ın kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topu önünde bulan Adil düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0 GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
25. dakikada orta sahada topla buluşan Deniz Hümmet, pasını Barış Alıcı’ya aktardı. Sol çaprazdan ceza sahasına hareketlenen Barış’ın vuruşunda kaleci Pareskevas gole izin vermedi.
38. dakikada Eslem’in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa iyi yükselen Dorukhan Toköz’ün kafa vuruşu direkten döndü.
76. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Orkan Çınar’ın kaleyi cepheden gören pozisyonda yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak kalecinin sağından filelere gitti. 2-0
80. dakikada Orkan’ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde rakibinin müdahalesiyle Adil Demirbağ’ın yerde kaldığı pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi.
81. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına gelen Orkan, topu kaleci Pareskevas’ın solundan ağlara yolladı. 3-0
88. dakikada Melih Okutan’ın sol kanattan ceza alanına yaptığı ortada Hadjipaschalis, ters vuruşla fileleri havalandırdı. 4-0