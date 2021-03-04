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Ümit Özdağ İYİ Parti'den istifa etti

Ümit Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Özdağ, "Siyasi omurgasızlarla, HDP'yle masaya oturanlarla, HDP'nin kapatılmasına karşı çıkanlarla, Türk gençlerini aldatanlarla aynı partide bulunmam mümkün değildir. Kurucusu olduğum İYİ Parti'den istifa ediyorum" dedi

Son dakika! Ümit Özdağ İYİ Parti'den istifa etti - Haber
Ümit Özdağ İYİ Parti'den istifa etti
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HABERTURK.COM

Mahkeme kararıyla İYİ Parti'ye dönen Ümit Özdağ Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Özdağ konuşmasında şunları söyledi:

"İYİ Parti'deki FETÖ'cü sızma, bugün de devam etmektedir. HDP ile Anayasa çalışmalarını yürüten Bursa Milletvekili Ahmet Erozan'ın yönettiği İYİ Parti Diplomasi Akademisi'nde İstanbul İl Başkanı'nın eniştesi 3 kez FETÖ'den soruşturma geçiren Fırat Yıldır konferans verecekmiş. Ahmet Erozan'a da bu yakışıyor. FETÖ'den soruşturma geçirenlerin İYİ Parti kadrolarına ders verdiği günlere de başladınız.

Benim CNNTürk'te yaptığım programda İstanbul İl Başkanı ile ilgili yaptığım konuşma sonrası ihraç komplosuyla başladığını düşünüyorlar. Prof. Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri, Nevzat Bor, Fatih Eryılmaz, Ali Türkşen, Ali Aydın gibi isimlerin tasfiyesi sonrasında, Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaret eden etnik milliyetçilerin genel başkan yardımcılığına getirilmesi izledi.

Bu sızma girişimleriyle mücadele ettim, engelledim. Bana yönelik Akşener'in kızgınlığının temelinde bu vardır. Parti içi muhalefet gibi muhalefet yapmadım, Akşener'e karşı genel başkanlık mücadelesinde de olmadım. Bu parti kurulurken, Türk milliyetçilerine vermiş olduğum bir söz vardı; bu partiye FETÖ, PKK ve diğer etnik bölücü unsurlar, milli devletin altını oyan kişiler sızamaz. Ben bu sızmayla mücadele ettim, bu Akşener'i rahatsız etmiş.

İYİ Parti'yi, CHP'nin uydu partisi haline getirmişlerdir. Bunu söyleyince bana kızıyorlar. Bana kızacağınıza CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na, İYİ Parti'yi aşağılayan Çanakkale İl Başkanı'na kızın. İYİ Parti'nin onurunu sattınız. Söylediklerimin kanıtı var.

ORDU VE KARS TARTIŞMASI

İYİ Parti'nin zarar görmemesi açısında, seçimler sürecinde sahaya çıkmadım ama istifamı da erteledim. İstifamın en büyük nedeni, 4 kez uyarmama rağmen, bana yalan söylenerek İdris Naim Şahin'in Ordu'dan büyükşehir belediye başkanı adayı gösterilmesidir. HDP, Kars'ı Akşener'in yanlış tutumundan dolayı kazandı. Benimle Akşener, Akşener ile değişik yetkililer arasındaki görüşmelerin hepsi devlet kayıtlarında vardır, bir gün ortaya çıkacaktır. Akşener, HDP'nin kazanması karşısında sessiz kalmıştır, bu sürecin önünü açmıştır.

Hakkımda alçakça propaganda süreci başlatıldı. Benim hakkımda il başkanlarına mektup yollandı. Bununla ilgili suç duyurusunda bulundum. Akşener'e de uyarıda bulundum, üzerine gideceğimi söyledim.

Kumpas çok daha önce kurulmuş. Sonra kongrede Adana Milletvekili İsmail Koncuk ve ben aday olmadığımız halde bir kara listede üstü çizilecekler olarak açıklandık. Bu liste kimin tarafından oluşturuldu? Meral Akşener bu listeden haberi olmadığını söylüyor, Akşener'in yalan söylediğini biliyorum. Bu liste Meral Akşener ve Koray Aydın tarafından oluşturulmuş. Bu kara listeyi dağıttılar.

Akşener ile görüşmeyi bekledim, Sayın Koncuk Akşener ile görüştü. Akşener benimle görüşmedi, herkesle görüştüğünü söyledi. Yalan söyledi, benimle görüşmemişti.

"İDDİALARIMIN ARKASINDAYIM"

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ ile iltisaklıdır. Bu hukuki bir gerçek. İYİ Parti içindeki FETÖ'cü ilerleme devam ediyor. Rize İl Başkanı'yla ilgili gizlilik kararı olan bir soruşturma var. Bunu açıklayan Güneysu ilçe başkanı görevden alınıyor.

Akşener istediği kadar inkar etsin, HDP ile kirli bir anayasa çalışması yapılmıştır. 64 saat görüntüsü var. Ahmet Erozan'ın katıldığını söylüyorum, bir kez 'yalan söylüyorsun' demedi. Akşener de Kılıçdaroğlu da Erozan için konuşuyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Akşener'i korumak için haberi olmadığını söylüyor.

2020 içinde İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz. Şu anda yetkileri alınmış bir genel sekreter. Poyraz, Ömer Çelik başkanlığında bir anayasa çalışmasında görev aldığını söyleyenler var. Akşener bunu geçiştirmeye çalıştı. Bu üç iddiamın arkasındayım.

19 Ekim 2020'de açıklamalarım üzerinde 24 saat geçmeden İYİ Parti Genel Merkezi tarafından ihraç işlemi başlatıldı. 80 il başkanının önüne benimle ilgili mektuba imza atmaları istendi. 80 il başkanı Meral Akşener ve Koray Aydın'ın baskısıyla bu mektubu imzalamıştır. Bu ihraç kararı mahkeme tarafından bozuldu. Bugüne kadar hiçbir faaliyete davet edilmedim. Akşener'den randevu istedim ama benim talebime bir cevap vermedi.

"İSTİFA EDİYORUM"

Yeniden ihraç çalışmalarına başladığını duyuyorum. Akşener'in beni İYİ Parti'den ihraç edecek kadar cesur olmadığını biliyorum. Siyasi omurgasızlarla, HDP'yle masaya oturanlarla, HDP'nin kapatılmasına karşı çıkanlarla, Türk gençlerini aldatanlarla aynı partide bulunmam mümkün değildir. Kurucusu olduğum İYİ Parti'den istifa ediyorum."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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