Ümit Zaim Bloomberg HT'de soruları yanıtladı

Derimod Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Zaim'in Arzu Maliki ile yaptığı söyleşinin satır başları şöyle;

2018 nasıl başladı Derimod için? Yıl sonu hedeflerinize ulaşabilecek misiniz ciro, karlılık, satışlar, büyüme açısından?



Ümit Zaim: 2018 iyi başladı; %30 bir büyüme ile 500 milyon ciro ile kapatacağız, cirolarda problem yok asıl problem karlılıkta; o yüzden bu sene perakendeciler olarak istediğimiz karlılığı yakalayamayacağız galiba..bunun da önemli sebepleri var, bir tanesi kurların çok yüksek olması, biz hem deri giysi hem de ayakkabı üretiyoruz ve ana girdimiz deri; derinin de yüzde 80'ni ham olarak yurtdışından geliyor, kurlar da yükseldiği zaman girdilerimiz de artıyor.

Yılbaşında Dolar 3.76 idi şu anda 6 civarında, yüzde 60 bir artış bu da çok biyik bir artış.

İkinci bizi etkileyen faktör, AVM'lerdeki kiraların artışı; bazı AVM'ler sağolsunlar bize sembolik bir indirim yaptılar yüzde 15-20 ama en aşağı yüzde 50 geçen seneye göre daha fazla kira ödüyoruz.

Tabi bu da bizim bütün enerjimizi alıyor her ay AVM'cilerle kira pazarlığı yapıyoruz yaparsın yapmazsın diye..

Üçüncü olumsuz gelişme de Ocak-Şubat ve Mart ayları Türkiye'de iklim ılımlı geçti; Tekstilciler kazak satamadı, palto satamadı biz de kadın botlarında istediğimiz rakamlara ulaşamadık.



AVM kiralarında kuru sabitlediler, birkaç ayakkabı markası da konkordato ilan etti; umarız ki bunların devamı gelmez..Yeni kira sözleşmelerini sabit kur ile yapacaksınız değil mi?



Ümit Zaim: Kiralar çok şükür 2 Ocak'taki Dolar kurundan fix'lendi 3.76'dan..Diyelim ki sizin kontratınız Ekim ayında bitiyor, 3.76'dan üstüne yüzde 20 yani 9 aylık enflasyon koyacaksınız o zaman 4.50'ye geliyor ve 1 sene artık 4.50'den ödeyeceğiz. Bu çok iyi oldu söylediğim gibi her ay bu AVM'lerle kira pazarlığı yapmak bizim bütün enerjimizi alıyordu şimdi ise bu enerjimizi yurtdışına nasıl açılabiliriz, nasıl daha verimli firma olabiliriz onlara odaklanacağız.



Çarşamba günü Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı "Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı" kapsamında alınan kararlar var, siz de toplantıdaydınız, ürünlerde %10 indirim ve Banka faizlerine yüzde 10 indirim olacak..Bu kararları değerlendirebilir misiniz?



Ümit Zaim: Toplantı iyi geçti, bütün iş alemi oradaydı, bir defa fikir çok güzel burdan Berat Bey'i de tebrik ediyorum..İkincisi lansman çok güzel hazırlanmış, biz tabi BMD olarak bu işin tam destekçisiyiz ben de BMD üyesi olarak bu yüzde 10'a destek veriyorum. Bunun psikolojik çok büyük etkisi olur, dövizden dolayı artan fiyatlara bu psikolojik olarak bir fren yapar, üreticilerimiz artık bir fiyat artışı yaparken 2 defa düşünmek zorunda, burada ben Ülkem'e sahip çıkıyorum bu duygu çok önemli..Bütün markalar hepimiz buna memnuniyetle katılıyoruz.

Bizim ceketlerimiz şu anda 70 Euro yani turist için çok ucuz; şu anda gelen yabancılar için Türkiye bedava..otel bedava, yemek bedava, ayakkabı bedava, deri ceket bedava..o yüzden kapış kapış bizim mallarımızı aldılar.



İç Piyasa daha fazla nasıl hareketlenir; Neler yapılmalı?



Ümit Zaim: Şimdi bizim en büyük derdimiz kiralarken bunu bir kenara koyuyoruz, şimdi artık nasıl daha iyi koleksiyon yapabiliriz, nasıl daha iyi verimli çalışabiliriz..Bakın 104 tane mağazamız var, bunun nakit akışını yapabilmek, lojistiğini sağlayabilmek, bunun pazarlamasını yapabilmek, artık bunlara odaklanacağız. Bu yıl sonuna kadar 6 mağazamızı kapatacağız.



Maliyet artışlarını fiyatlara ne kadar yansıttınız?

Ümit Zaim: Kurlar yüzde 60 oranında artış gösterdi ee girdilerinizin büyük bir kısmı döviz, ben bunu bir sezonda yansıtamam; hiç kimse yansıtamaz, bunun için birkaç sezon geçmesi lazım..

Türkiye'de 8 senede bir bir döviz patlaması yaşanır, arkasından enflasyon coşar, arkasından faizler artar, ama sonra tekrar eski düzenine döner..Hükümetin koyduğu bu Orta Vadeli Program ile biz bunun altından kalkarız.



İhracatta hedefiniz nedir? Yeni pazarlara girecek misiniz?



Ümit Zaim: Rusya'da, Azerbaucan'da, Kıbrıs'ta, Kırgızistan'da mağazalarımız var; bizim bu sene ihracatımız 5-6 milyon Dolar civarında olur..Önce hedefimiz bölgesel marka olmak, bizde önce Türkiye'ye 2-3 saat mesafedeki ülkelere açılacağız..İnşallah burda başarılı olabilirsek, Dünya markası olma yolunda devam edebiliriz.



"Eskiyi getir yenisini götür" Kampanyanızı bize anlatabilir misiniz?



Ümit Zaim: Getirin eski ceketlerinizi size 300 Lira verelim, bu Kampanya inanılmaz tuttu, satışlarımız geçen seneye göre yüzde 50 arttı. Bu bizim sosyal sorumluluk projemiz Kızılay ile anlaşmamız var, bu ceketleri yüzde 80'nini siliyoruz, temizliyoruz, astarını değiştiriyoruz, ve bunları Kızılay vasıtasıyla Anadolu'daki Üniversitelerde ihtiyaç sahibi gençlere dağıtıyoruz. Ve ben gidiyorum oralara ve inanın onların gözlerindeki sevinci görmek gerçekten çok güzel..

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