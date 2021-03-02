Ümitcan Uygun öldü mü? Sorusu sosyal medyada hızla yayılan başlıklardan biri oldu. Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli olarak tanınan Ümitcan Uygun hakkında yeni gelişmeler ortaya çıktı. İşte detaylar...

ÜMİTCAN UYGUN ÖLDÜ MÜ?

Ümitcan Uygun hakkında çıkan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

ÜMİTCAN UYGUN'A HAPİS CEZASI

Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen'in ölümüyle gündeme gelen Ümitcan Uygun ve babası Durak Uygun'un sözleri nedeniyle 'kişinin hatırasına hakaret' suçundan iddianame düzenlendi. Savcılık tarafından düzenlenen iddianamede baba ve oğlu hakkında 7 aydan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen, geçen yıl 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde boynunda iple ölü bulundu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, daha önce Sema Esen'e şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise ölümünden kısa süre sonra sosyal medyada yer aldı. Bunun üzerine Esen'in ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun, polis ekiplerince gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Günlerce televizyon programına katılan Sema Esen'in babası Mehmet Esen ve ailesi, kızlarının ölümünden Ümitcan Uygun'u sorumlu tuttu. Bu arada soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nde yapılan DNA incelemesinde Sema Esen'de tespit edilen sperm ve dokuların Ümitcan Uygun'a ait olduğu belirlendi.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

Esen'in ölümüyle ilgili hakkında yürütülen soruşturma sürerken, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan Ümitcan Uygun, kızının ölümüyle ilgili kendisini suçlayan Mehmet Esen'e yönelik suçlamalarda bulundu. Ümitcan Uygun ve babası Durak Uygun, Mehmet Esen'in, kızına cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Bunun üzerine Mehmet Esen'in avukatı, baba ve oğlu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

4,5 YIL HAPİS TALEBİ

Savcılık soruşturmasını tamamlayarak Ümitcan Uygun ve babası Durak Uygun hakkında, 'kişinin hatırasına hakaret' ve 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçlarından iddianame düzenledi. Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, Ümitcan Uygun ve Durak Uygun'un kişinin hatırasına alenen hakaret suçlarını işlediği hususunda kamu davası açılabilmesi için yeterli şüphe oluştuğu belirtildi. Ayrıca şüphelilerin üzerine atılı suçun uzlaşmaya tabi suçlardan olduğu, dosya arasında bulunan uzlaştırmacı raporuna göre, tarafların uzlaşamadıkları, buna göre şüpheliler hakkında üzerine atılı suçtan kamu davası açılmasının gerekli olduğu kaydedildi. Baba ve oğlu hakkında 7 aydan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.