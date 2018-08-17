Ümraniye - Adanaspor karşılaşma önü

Türkiye Spor Toto 1. Lig maçında Ümraniye ile Adanaspor, 17 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Ümraniye, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Adanaspor, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 160 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ümraniye kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.20, Adanaspor sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Ümraniye son hafta oynanan Manisaspor maçında 2-0 kazandı.

Adanaspor ise Balıkesirspor maçında 0-1 yenildi.

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