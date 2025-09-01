Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı ne zaman açılacak, hangi duraklardan geçecek, hangi metro hatlarıyla bağlantısı olacak?

        Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı ne zaman açılacak, hangi duraklardan geçecek?

        İstanbul'da ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla inşası devam eden Ataşehir-Göztepe metro hattında çalışmalar tüm hızıyla ilerliyor. 13 kilometre uzunluğunda olacak ve 11 istasyondan oluşacak hat, mevcut metro hatlarıyla entegre edilerek yolculuk süresini önemli ölçüde kısaltmayı hedefliyor. Kent içi trafiğe nefes aldırması beklenen projenin ne zaman hizmete açılacağı ise vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte, Ataşehir-Göztepe metro hattıyla ilgili dikkat çeken detaylar…

        Habertürk
        01.09.2025 - 17:37
        1

        Ataşehir-Göztepe metro hattında inşaat çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. 13 kilometre uzunluğunda ve 11 istasyondan oluşacak hat, şehir içi ulaşımda ciddi bir kolaylık sağlamayı hedefliyor. Yolculuk süresini 21 dakikaya indirmesi öngörülen projenin hangi tarihte tamamlanacağı ise vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, Ataşehir-Göztepe metro hattının açılış tarihi netleşti mi, hangi metro hatlarıyla entegre olacak? İşte projeyle ilgili dikkat çeken detaylar…

        2

        ÜMRANİYE-ATAŞEHİR-GÖZTEPE METRO HATTI GÜZERGÂHI NE OLACAK?

        Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye ilçeleri arasında 11 istasyona sahip hattın uzunluğu 13 kilometre olacak. Yolculuk süresi 21 dakika olurken, tek yöne yolcu kapasitesi 44 bin olarak ön görülüyor. Hattın başlangıç ve bitiş istasyonları, Göztepe 60. Yıl Parkı ve Ümraniye Kazım Karabekir Mahallesi olacak.

        3

        ÜMRANİYE-ATAŞEHİR-GÖZTEPE METRO HATTI NE ZAMAN AÇILACAK?

        Şu anda çalışmaların devam ettiği metro hattının 2025 yılı sonunda hizmete alınması planlanıyor.

        4

        HANGİ HATLARLA ENTEGRE EDİLECEK?

        Yeni hat açıldığında; Göztepe İstasyonu’ndan Halkalı-Gebze Yüzeysel Metro Hattı’na; Yeni Sahra İstasyonu’ndan Kadıköy-Kartal-Tavşantepe Metro Hattı’na; Çarşı İstasyonu’ndan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy/Sancaktepe Metro Hattı’na entegrasyon sağlanacak.

